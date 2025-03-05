Viral Galeri Viral Tıkla Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu: "Tepkiliydim" O mesajın ardındaki sır...

Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu: "Tepkiliydim" O mesajın ardındaki sır...

Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrılan Ece Gürel'in kişisel eşyaları ve cep telefonu, kaybolduğu bölgedeki bir alanda bulundu. Bunun yanı sıra, Ece'nin evden çıkarken ve otobüse binerken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Bugün ise kayıp mimarın eşi Sezer Gürel Müge Anlı'nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Gürel'in mesajındaki "ruhum geride kaldı" sözlerinin ardındaki sır ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:48
Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’ya konuştu: Tepkiliydim O mesajın ardındaki sır...

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’ya konuştu: Tepkiliydim O mesajın ardındaki sır...

Gürel'in ortadan kaybolmasının ardından ailesi de arama çalışmalarını hızlandırmak için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’ya konuştu: Tepkiliydim O mesajın ardındaki sır...

Gürel'in son görüldüğü Belgrad Orman'ında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de katılıyor.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’ya konuştu: Tepkiliydim O mesajın ardındaki sır...

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, "Başına bir şey gelmiş olabilir. Başka bir şey düşünemiyorum. Telefonu açmamazlık kesinlikle yapmaz. Evden dolaşmaya diye çıkıyor. Eşine de 'Ben ormana çıkıyorum, yürüyüşe gideceğim' diyor. Eşine de 'Gelecek misin' diye sorduğu zaman, eşi bir gün önceden çalışmış olduğu için 'Ben yorgunum, sen git' diyor. Çıkıp ormana yürüyüşe gidiyor. 12 civarı evden ayrılıyor. Eşim de arıyor. Annesine 'Kent ormanına gideceğim, kafamı dağıtacağım' diyor. 6'ya kadar aradık. Eşini aradık, karakola gitti, bildirdi. Aramaya başladık..." demişti.

Ece Gürel’in eşi Müge Anlı’ya konuştu: Tepkiliydim O mesajın ardındaki sır...

Sosyal ve neşeli bir insan olan Gürel'in 8 yıldır evli olduğu, çocuğunun olmadığı ve kısa bir süre önce işinden istifa ederek ayrıldığı öğrenildi.

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