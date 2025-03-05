Ece Gürel'in eşi Müge Anlı'ya konuştu: "Tepkiliydim" O mesajın ardındaki sır...
Kağıthane'deki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek için ayrılan Ece Gürel'in kişisel eşyaları ve cep telefonu, kaybolduğu bölgedeki bir alanda bulundu. Bunun yanı sıra, Ece'nin evden çıkarken ve otobüse binerken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Bugün ise kayıp mimarın eşi Sezer Gürel Müge Anlı'nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Gürel'in mesajındaki "ruhum geride kaldı" sözlerinin ardındaki sır ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:48