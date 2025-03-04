Muğla’da Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Yolcu selamıyla gerçek babasını öğrendi

Muğla'da yaşanan olay, adeta filmlere konu olacak türden. Evli ve bir çocuk babası olan 36 yaşındaki Cihan Yıldırım, 2019 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyordu. Bir yolcu kendisine "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona kömür borcumuz var. Selam söyle" dedi. Cihan Yıldırım, otobüsü durdurup peşinden koştuğu adama, "Benim babam ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.