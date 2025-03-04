Muğla’da Türk filmlerini aratmayan babalık davası! Yolcu selamıyla gerçek babasını öğrendi

Muğla'da yaşanan olay, adeta filmlere konu olacak türden. Evli ve bir çocuk babası olan 36 yaşındaki Cihan Yıldırım, 2019 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyordu. Bir yolcu kendisine "Sen kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona kömür borcumuz var. Selam söyle" dedi. Cihan Yıldırım, otobüsü durdurup peşinden koştuğu adama, "Benim babam ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dedi. Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.
MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ KİŞİ GERÇEK BABASI DEĞİLMİŞ
Sabah'ın haberine göre Cihan Yıldırım, annesi Suzan Yıldırım'a yaşadıklarını anlatarak gerçeği sordu. Suzan Yıldırım, akrabaların huzurunda gözyaşlarıyla gerçeği itiraf etti. Cihan'ın her yıl bayramlarda mezarını ziyaret ettiği kişi gerçek babası değildi. 1987'de adliyede çalışan Suzan Yıldırım'ın evliyken iş insanı Orhan Karaca ile yasak aşk yaşadığı ve bu ilişkiden Cihan'ın dünyaya geldiği ve resmi nikahlı eşi Yaşar Yıldırım'ın nüfusuna kaydettirdiği ortaya çıktı. Cihan Yıldırım yaşadığı travmayla işten ayrıldı.
YÜZDE 99.9 BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU BELİRLENDİ
Cihan Yıldırım, avukatı Varol Turbay aracılığıyla odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla trafik kazasında ölen kütük babası Yaşar Yıldırım'ın mezarından kemik örneği alındı. Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı. DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı.
Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nce verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı. Öte yandan Orhan Karaca davanın giderlerinden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek itiraz etmişti. Yargıtay kararında, "Avukatlık vekâlet ücreti, DNA testi, mezar açma masrafları dahil tüm yargılama giderlerinden Orhan Karaca sorumlu. Hatta biyolojik baba ölmüş olsa bile yargılama giderlerini hayatta olan eşi ya da çocukları ödemek zorundadır" denildi.
36 YIL SONRA SOYADI KARACA OLARAK DEĞİŞTİ
Cihan Yıldırım, böylece 2 çocuk babası Orhan Karaca'nın 3. çocuğu olarak kayıtlara geçti. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.