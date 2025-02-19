Kar beraberinde faciayı getirdi! İşte Yurttan peş peşe kaza manzaraları

Yurtta birçok noktada etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Kartal'da frenlerin tutmadığını belirten İETT otobüsü şoförü, otobüste bulunan yolcuları indirdi. Kar altında kalan yolcular duruma tepki gösterirken Esenyurt'ta seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi.

ANKARA

Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen ara sokaklarda, rampa olan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kar ve buzlanma nedeniyle Mamak ilçesinin ara sokaklarında yokuş aşağıya inen bir otomobil duramayarak başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KEMERBURGAZ'DA AĞAÇ YOLU KAPATTI

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İETT OTOBÜSÜNÜN FRENLERİ TUTMADI

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar Anadolu Yakası'nda şiddetini artırdı. Yolların beyaza bürünmesi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kartal Yakacık Meydanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle frenlerin tutmadığını söyleyen bir İETT otobüsü şoförü, otobüste bulunan yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten indirilen yolculardan Mustafa Duran mağdur olduklarını söyleyerek, "İş yerim Sancaktepe Paşaköy'de. Oradan bindim. Kartal'a gidiyordum. Oradan da Tuzla'daki evime gideceğim. 'Fren tutmuyor' diyerek otobüsten indirdiler bizi. Zamanında frenleri yaptırmamışlar. Kışın geleceğini bildikleri halde. Niye bu otobüslerin bakımlarını yapmamışlar. Ayıp bir şey" dedi.

KEMERBURGAZ'DA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU KAPATTI

İstanbul Eyüpsultan'da bu kazalardan birinin yaşandığı yerlerden biri oldu. Eyüpsultan Kemerburgaz'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ESENYURT

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, o anlar kameraya yansıdı. Olay, Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle kaldırımdaki ağaç, seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü aracı durdurdu.

Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Ağacın kaldırılmasıyla hasar oluşan araç götürüldü. Ağacın devrildiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.