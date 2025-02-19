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Başkent’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi!

Başkent’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 22:25
Baskent’te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, buz pistine dönen ara sokaklarda, rampa olan yollarda araçlar sahipleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle Mamak ilçesinin ara sokaklarında yokuş aşağıya inen bir otomobil duramayarak başka bir araca çarparak dura bildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Başkent’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi!
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