19 Şubat 2025, Çarşamba
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Başkent’te kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi!
Baskent’te akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, buz pistine dönen ara sokaklarda, rampa olan yollarda araçlar sahipleri zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle Mamak ilçesinin ara sokaklarında yokuş aşağıya inen bir otomobil duramayarak başka bir araca çarparak dura bildi. Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.