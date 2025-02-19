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Merkez Bankası toplantı takvimi 2025 | TCMB PPK toplantıları ne zaman?

Türkiye 2025 yılına, enflasyon, büyüme ve istihdam hedeflerine odaklanarak girerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu dönemde daha az toplantı yapacak. 12 yerine yalnızca 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının gerçekleştirileceği 2025 yılı, aynı zamanda yeni yılın ilk faiz kararının alınacağı toplantının tarihini de gündeme taşıdı. Peki Merkez Bankası'nın 2025 yılındaki ilk faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:42
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Merkez Bankası toplantı takvimi 2025 | TCMB PPK toplantıları ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için faiz kararlarını açıklayacağı tarihleri duyurdu. 2025 yılının ikinci faiz kararı, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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2025 Yılı İçin TCMB Toplantı Takvimi

Merkez Bankası, 2025 yılı için belirlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini internet sitesinde yayımladı. Buna göre TCMB, yıl boyunca 8 adet PPK toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca, yıl içinde 4 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu da açıklanacak.

Merkez Bankası, faiz kararlarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde alacak.

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Aralık Ayı Faiz Kararı ve Sonrası

Merkez Bankası, 2024 yılı Aralık ayında yaptığı toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine çekmişti. Bu adım, piyasaların büyük ilgisini çekmiş ve 2025 yılına dair beklentilerin şekillenmesine yol açmıştı.

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Fatih Karahan'dan Enflasyon Tahminleri ve Para Politikası Vurgusu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladı. Karahan, konuşmasında, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi için sıkı para politikasının devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, ekonomi politikalarındaki uyumun da enflasyon tahminlerini etkilediğini ifade etti. Karahan'ın verdiği 2025 yılı enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 19 ile yüzde 29 arasında değişiyor.

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2026 ve 2027 yıllarına ilişkin öngörüleri de dikkat çekti. 2026 sonunda enflasyonun yüzde 12 seviyesine, 2027'de ise yüzde 8'e inmesini ve orta vadede yüzde 5'te istikrar sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

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