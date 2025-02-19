Merkez Bankası toplantı takvimi 2025 | TCMB PPK toplantıları ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için faiz kararlarını açıklayacağı tarihleri duyurdu. 2025 yılının ikinci faiz kararı, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
2025 Yılı İçin TCMB Toplantı Takvimi
Merkez Bankası, 2025 yılı için belirlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini internet sitesinde yayımladı. Buna göre TCMB, yıl boyunca 8 adet PPK toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca, yıl içinde 4 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu da açıklanacak.
Merkez Bankası, faiz kararlarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde alacak.
Aralık Ayı Faiz Kararı ve Sonrası
Merkez Bankası, 2024 yılı Aralık ayında yaptığı toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine çekmişti. Bu adım, piyasaların büyük ilgisini çekmiş ve 2025 yılına dair beklentilerin şekillenmesine yol açmıştı.
Fatih Karahan'dan Enflasyon Tahminleri ve Para Politikası Vurgusu
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladı. Karahan, konuşmasında, enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi için sıkı para politikasının devam edeceğini belirtti.
Ayrıca, ekonomi politikalarındaki uyumun da enflasyon tahminlerini etkilediğini ifade etti. Karahan'ın verdiği 2025 yılı enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 19 ile yüzde 29 arasında değişiyor.