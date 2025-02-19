Merkez Bankası toplantı takvimi 2025 | TCMB PPK toplantıları ne zaman?

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2025 Yılı İçin TCMB Toplantı Takvimi

Merkez Bankası, 2025 yılı için belirlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini internet sitesinde yayımladı. Buna göre TCMB, yıl boyunca 8 adet PPK toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca, yıl içinde 4 Enflasyon Raporu ve 2 Finansal İstikrar Raporu da açıklanacak.

Merkez Bankası, faiz kararlarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde alacak.