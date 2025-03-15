İstanbul’a peş peşe uyarı! Kar geri mi geliyor? Sıcaklıklar 22 derece birden düşecek

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'ten A Haber'e özel açıklamalar (Ekran görüntüsü)

HAFTA SONU YAZ GİBİ GEÇECEK!

Meteoroloji mühendisi Adil Tek, ülke genelinde hafta sonu sıcaklıklarının rekorlar seviyelere geleceğini belirtti.

Güneyden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar 25-30 dereceyi aşacak. Özellikle Adana, Kocaeli, Sakarya, Aydın ve Manisa gibi şehirlerde 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerleri gözlemlenecek. İstanbul'un iç kesimlerinde 27-28 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklık, kıyı bölgelerde ise 21-24 derece arasında seyredecek. Ankara'da ise sıcaklık 27 dereceye kadar ulaşacak.

SICAKLIKLAR UZUN SÜRMEYECEK

Meteoroloji mühendisi, bu sıcaklıkların uzun sürmeyeceği, pazartesi gününden itibaren hava koşullarının keskin bir şekilde değişeceğini belirtti. Sıcaklıkların bir gün içerisinde 22 derece birden düşeceğini vurguladı. "Kuzeyden gelen bir soğuk hava var. O soğuk hava yavaş yavaş kademeli olarak önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar sıcaklıkları düşürecek" dedi.