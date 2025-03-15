İstanbul’a peş peşe uyarı! Kar geri mi geliyor? Sıcaklıklar 22 derece birden düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrederken, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı. Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması bekleniyor.
KAR GERİ GELİYOR
Bahardan kalma günler yaşanırken, önümüzdeki hafta hava tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI
İstanbul Valiliği de kentte etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Valiğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi.
Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar etkili olması beklenirken en düşük hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği duyuruldu.
AKOM'DAN KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.
Açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
HAFTA SONU YAZ GİBİ GEÇECEK!
Meteoroloji mühendisi Adil Tek, ülke genelinde hafta sonu sıcaklıklarının rekorlar seviyelere geleceğini belirtti.
Güneyden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklar 25-30 dereceyi aşacak. Özellikle Adana, Kocaeli, Sakarya, Aydın ve Manisa gibi şehirlerde 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerleri gözlemlenecek. İstanbul'un iç kesimlerinde 27-28 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklık, kıyı bölgelerde ise 21-24 derece arasında seyredecek. Ankara'da ise sıcaklık 27 dereceye kadar ulaşacak.
SICAKLIKLAR UZUN SÜRMEYECEK
Meteoroloji mühendisi, bu sıcaklıkların uzun sürmeyeceği, pazartesi gününden itibaren hava koşullarının keskin bir şekilde değişeceğini belirtti. Sıcaklıkların bir gün içerisinde 22 derece birden düşeceğini vurguladı. "Kuzeyden gelen bir soğuk hava var. O soğuk hava yavaş yavaş kademeli olarak önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar sıcaklıkları düşürecek" dedi.
TRAKYA'DAN KAR GELİYOR
"Yaklaşık 2-3 gün boyunca da kar yağışları özellikle 19'u ve 20'sine dikkat çekmek istiyorum. Kar yağışı konusunda daha çok Batı Karadeniz'de yine Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'da tabii ki sistem biraz doğuya doğru kayarken de Doğu Anadolu hatta Akdeniz'de yüksek kesimlerde Ege'nin iç kesimlerde kar yağışlarını önümüzdeki hafta göreceğiz bu kuzeyden gelecek sistemle birlikte.
İstanbul'da da birazcık belki havada zaman zaman görülecek gibi gözüküyor şu anda. Tarihte kar yağışı zeminde çok tutacak gibi bir kar yağışı yok ama beraberinde yağmurlu, bol bir hafta olacak. Önümüzdeki hafta yani pazartesinden itibaren Trakya'dan başlayarak yağışlar yağmur şeklinde incelikte daha sonra kar şeklinde dönüyor olacak. Ardından biraz daha uzun vadelisini konuşursak da yaklaşık bir önümüzdeki hafta 4-5 günlük bu soğuk havanın ardından tekrar sıcaklıklar mevsim normalleri ve biraz üzerine çıkmaya başlayacak gözüküyor."
"HAFTA SONU PİK YAPACAK"
A Haber'deki bağlantısında sıcaklıkların özellikle bu hafta sonu pik yapacağını vurgulayan Tek, "Sıcaklıklar pazar günü en yüksek değere çıkacak. Geçtiğimiz pazartesi gününden beri sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Şu anda İstanbul'da kuzey kesimlerden sıcaklık değerleri 25 derecelere kadar çıktı." dedi.
SON 110 YILDA BÖYLE BİR SICAKLIK YOK
Pazar günü İstanbul'da sıcaklığın 25 derecelere çıkacağını söyleyen uzman isim, "Hafta sonu İstanbul'da İstanbul'un 27 ve 28 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz. Geriye dönük olarak baktığımızda son 110 yılda böyle bir sıcaklık değerine rastlamadık yani bir rekor kırılıyor. Yani mart ayının 15-16 için bu sıcaklık değerleri şu zamana kadar hiç görülmemiş değerler. Bu da bugünlere ait rekor değerlerdir." ifadelerini kullandı.
ÇÖL TOZUNUN ETKİSİ!
Meteoroloji mühendisi Tek daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabi bu verilere bakarak sıcaklık yaz aylarında çok sıcak olacağını söyleyemeyiz. Tek başına yeterli bir veri değildir. Bu dönem için bir sıcak hava dalgası var. Aynı zamanda Türkiye'ye Afrika üzerinden biz çöl tozu taşınımı var. Bugün biraz etkisini yitirdi ancak onu da hissettik. Çöl tozlarının faydası ve zararları var. Çöl tozları fosfor ve mineral yüklüdür tarım açısından çok önemlidir. Orman ve deniz hayatı açısından çok önemli. Kronik hastalar için ise sıkıntılı bir dönem."
27 DERECELİK SICAKLIK FARKI
"Sakarya'da sıcaklık pazar günü 21-32 derecelere kadar çıkacak ancak sonrasında 4 dereceye kadar düşecek. Yani 27 derecelik bir sıcaklık farkı ortaya çıkacak. Ülke genelinde sıcaklıklar önümüzdeki hafta düşecek. İstanbul'da ise sıcaklık 6-7 derecelere kadar düşecek."
ANKARA VALİLİĞİ: ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR
Ankara Valiliğinden yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre Türkiye'nin 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin ve bu havanın 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."
Duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleriyle ilgili yayınlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
YAĞIŞ HARİTAYA YANSIDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bahardan kalma günlerin sona ereceğini duyururken, yağış 5 günlük hava tahmin haritasına da yansıdı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu