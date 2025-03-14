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Bu ay 4 mevsim mi yaşanacak? 110 yılın sıcaklık rekoru

Bu ay 4 mevsim mi yaşanacak? 110 yılın sıcaklık rekoru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 11:59
Son günlerde hava sıcaklıkları hissedilir şekilde artmaya başladı hatta pazar günü rekor kırılması bekleniyor. Mart ayının mevsimsel geçişlerin yaşandığı bir dönem olacağı bir ayda dört mevsimin yaşanabileceği tahminler arasında. Karadeniz'den gelecek soğuk havayla İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi hatta sulu karın yağması da ihtimaller dahilinde. Meteoroloji mühendisi Adil Tek A Haber’de önemli bilgileri paylaştı.
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Bu ay 4 mevsim mi yaşanacak? 110 yılın sıcaklık rekoru
110 yılın sıcaklık rekoru
110 yılın sıcaklık rekoru
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