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Bursa'da dehşet dolu anlar! Tartıştığı kadını yakmaya çalıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Bahattin O., sokakta tartıştığı, birlikte yaşadığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Şüpheliyi mahalleli engelledi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:35
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Bursa’da dehşet dolu anlar! Tartıştığı kadını yakmaya çalıştı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin O. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H. arasında sokakta tartışma çıktı.

Bursa'da Bahattin O. Vildan H.'nin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı (DHA)Bursa'da Bahattin O. Vildan H.'nin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı (DHA)

Bahattin O., yanında bulunan bidondaki benzini Vildan H.'nin üzerine döktü. Elindeki çakmağı ateşlemek üzereyken şüpheliyi gören mahalleli, olaya engel oldu.

Bursa'da Bahattin O. Vildan H.'nin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı (DHA)Bursa'da Bahattin O. Vildan H.'nin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı (DHA)

Bahattin O., kendisini engelleyenlere, "Hep erkekler mi suçlu, kadınların hiç suçu yok mu? Ne olacak şimdi" diye sordu.

Bursa'da Bahattin O. Vildan H.'nin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı (DHA)Bursa'da Bahattin O. Vildan H.'nin üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı (DHA)

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Vildan H. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu sırada Vildan H.'nin de çevredekilere, dini nikahla birlikte yaşadıklarını ancak 15-20 gün önce ayrıldıklarını söylediği belirtildi.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin eline aldığı bidondaki sıvı maddeyi kadının üzerine döktüğü ve ateşlemek üzereyken çevredekiler tarafından engellendiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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