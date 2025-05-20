İki ilde başıboş terörü! 5 köpek saldırdı: 1'i çocuk 2 yaralı

Muğla'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralanırken Aksaray'da 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 64 yaşındaki adam yaralandı.

OYNAYAN ÇOCUĞA SALDIRDI

Köyceğiz Belediyesi sınırları içindeki Yeni Mahalle soğuk hava deposu yanında bulunan parkta oynayan Salih P., başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Salih P'nin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

AKSARAY'DA DEHŞET: 4 KÖPEK BENİ YIKTI

Aksaray'da pazar günü gittiği Kalanlar Millet Bahçesi'nde köpeklerin saldırısıyla kolundan ve bacağından yaralanan Bilinçli, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÇOCUK OLSAYDI HAYATİ SONUÇLARI OLURDU"

Bilinçli, oksijeni bol olduğu için Kalanlar Millet Bahçesi'ne sık sık gittiğini söyledi. Pazar günü arkadaşlarıyla gittiği bahçede 4 köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Bilinçli, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımın yanından ayrıldığım sırada saldırdılar. Köpekler çok iriydi. Birisine kolumla vurdum ancak diğeri kolumu kaptı. Diğeri de ayağımdan kaptı. Kurtulmaya çalıştım ancak kurtulamadım. O sırada durumu görenler hemen yardıma koştu. Yardıma gelenler taş atınca köpekler kaçtı. Ambulansla kaldırıldığım hastanede dikişler atıldı, kuduz aşısı yapıldı. İnsan olarak bitkileri, doğayı ve hayvanları sevmemiz lazım. Hayvanlara da yaşam alanı verilmeli ancak başı boş bırakıldığı zaman bu şekilde zararlara yol açıyor, insanlara zarar veriyor. Ben boylu poslu bir insan olmama rağmen 4 köpek beni yıktı. Çocuk falan olsaydı kesinlikle hayati sonuçlar doğurabilirdi. Sahipsiz hayvanların toplatılması, belirli bir yere konması ve orada beslenmesi gerekiyor. Sahipsiz hayvanların toplum içerisinde gezmemesi gerektiğinin inancındayım."