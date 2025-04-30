Sınırların gizli kahramanı hassas burun köpekler böyle eğitiliyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin sınırda kaçakçılık ve suçlarla mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan hassas burunlu köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM) kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:31

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılık ve sınırda güvenlikle mücadelesinde en önemli yardımcılarından olan hassas burunlu köpeklerin eğitildiği Köpek Eğitim Merkezi (KEM), kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Burada narkotik, çay-tütün, patlayıcı mühimmat, canlı insan köpeği, asayiş ve nakit banknot olmak üzere 6 farklı branşta eğitim gören yüzlerce köpek, belirlenen testlerden geçtikten sonra yurdun dört bir yanında görev alacak. Eğitim süreleri boyunca teste tabi tutulan hassas burunlar, testlerden başarılı geçmeleri halinde görev alacağı sınır kapıları, havalimanlarının dış hatları ve deniz limanlarıyla ilgili eğitim almaya başlıyor. 27 eğitmen ve 3 veteriner hekimin yer aldığı KEM'de eğitilen çeşitli türlerden cins köpekler, tüm aşamaları geçtikten sonra ise ülkenin dört bir yanındaki alanlarda gümrük muhafaza ekiplerine yardım ediyor.