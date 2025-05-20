Şanlıurfa'da husumetli aileler polis merkezinde de kavga etti: 12 gözaltı 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile şikayet için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

TAŞLA SOPAYLA BİRBİRİLERİNE GİRDİLER

Kavga, öğle saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar yolu Yenimahalle Polis Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Parlak ve Kaya aileleri, şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Taraflar burada karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

12 GÖZALTI 5 YARALI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 12 kişi ise gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından polis, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için hastane acil servisi çevresinde ve oturdukları mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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