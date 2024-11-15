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Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk ilk kez A Haber'de

Narin Güran cinayetinde düğüm çözülüyor! Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluk ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.11.2024 00:58
Diyarbakır'da 8 yaşında cinayete kurban giden “Narin Güran” olayı Türkiye’yi derinden sarstı. Minik Narin cinayeti davasında gözler 26 Aralık'ta görülecek ikinci duruşmaya çevrilirken “katil kim?” sorusu da merak konusu oldu. Kolundaki ısırık izi nedeniyle oklar ağabey Enes Güran’a çevrilmişti. İkinci duruşmaya sayılı günler kala Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek 'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.
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