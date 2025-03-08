Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi. İkramiyenin bin lira artırılarak 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.