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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde yapılacak olan zamma çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bayram ikramiyesi zammı için kurmaylarına talimat verdi. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranırken; 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıracak yasa teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarih belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 08:38
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Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

AK Parti, 16,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Sabah'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakamBayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu.

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakamBayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi. İkramiyenin bin lira artırılarak 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakamBayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Yapılacak artışın bütçe dengelerini korurken, emeklinin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması gerektiğinin altı çizildi. Uzun tartışmalar sonrasında bin liralık artış ağır bastı.

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakamBayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Alternatifler Başkan Erdoğan'a da sunulacak. Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda rakam netleştirilecek. Düzenleme AK Parti'nin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifine eklenecek.

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakamBayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Emekli ikramiye artışının da içinde yer aldığı torba yasa teklifi önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonra da Genel Kurul gündemine indirilip Ramazan Bayramı öncesi emeklinin zamlı ikramiye alması sağlanacak.

Bayram ikramiyesi için 3 farklı rakamBayram ikramiyesi için 3 farklı rakam

Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez veriliyor. İkramiye artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

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