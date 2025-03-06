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Heyelan dehşeti! Evleri sürükledi yol gölete döndü

Sinop'un Türkeli ilçesinde karların erimesi ile heyelan yaşandı. Heyelanda sürüklenen 3 ev ve 1 ahır yıkılırken, göçük altında kalan karı-koca ise kurtarıldı. Dehşetin ardından yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölet oluştu. Köy sakinlerinden Mutlu Demir olayla ilgili "Tarladan, farklı noktalardan evlerde insanların bulunduğu yerlere inerek yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra AFAD ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördükten sonra bizler tehlike arz ettiğinden dolayı olay mahallinden uzaklaşmayı tercih ettik" şeklinde konuştu.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 22:27
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Heyelan dehşeti! Evleri sürükledi yol gölete döndü

Düz köyü Merkez Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Karların erimesiyle kayan dev toprak parçası, 3 ev ve 1 ahırı önüne katarak sürükledi.

Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk kendi imkanları ile kurtulurken, yaşlı karı-koca Fatma ile Mesut Kaya çifti ise enkaz altından 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop’ta heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Fotoğraf-İHASinop’ta heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Fotoğraf-İHA

DEV TOPRAK KÜTLESİ EVLER SÜRÜKLENDİ

Heyelanın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Daha önce derenin bulunduğu bölge, yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölete dönüşürken, heyelan dev toprak kütlesinin evleri ve ahırı sürüklediği alanda büyük zarara yol açtı.

Köy sakinlerinden Mutlu Demir, yaptığı açıklamada, "Olayın yaşanmasının ardından biz de köydeki vatandaşlarla beraber bir yardımımız dokunur diye ve olayın büyüklüğünü anlamak için heyelanın olduğu bölgeye indik. Gecenin karanlığında tam anlayamadık ama gün ağarınca olayın gerçekten büyük olduğunu idrak etmiş olduk. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Tarladan, farklı noktalardan evlerde insanların bulunduğu yerlere inerek yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra AFAD ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördükten sonra bizler tehlike arz ettiğinden dolayı olay mahallinden uzaklaşmayı tercih ettik" dedi.

Sinop’ta heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Fotoğraf-İHASinop’ta heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Fotoğraf-İHA

Bölge, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, dev toprak kitlesinin kayarak evleri sürüklediği ve büyük bir alanın zarar gördüğü açıkça gözler önüne serildi. Heyelan sonrası köydeki bazı yolların da sular altında kalması, ulaşımı zorlaştırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hasar tespit çalışmaları için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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