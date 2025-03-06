Heyelan dehşeti! Evleri sürükledi yol gölete döndü

Evlerde bulunan 4 kişiden 2'si Milkeza Öztürk ile Yakup Öztürk kendi imkanları ile kurtulurken, yaşlı karı-koca Fatma ile Mesut Kaya çifti ise enkaz altından 3,5 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop’ta heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Fotoğraf-İHA

DEV TOPRAK KÜTLESİ EVLER SÜRÜKLENDİ

Heyelanın büyüklüğü, sabahın ilk ışıklarıyla net bir şekilde ortaya çıktı. Daha önce derenin bulunduğu bölge, yolun sular altında kalmasıyla büyük bir gölete dönüşürken, heyelan dev toprak kütlesinin evleri ve ahırı sürüklediği alanda büyük zarara yol açtı.

Köy sakinlerinden Mutlu Demir, yaptığı açıklamada, "Olayın yaşanmasının ardından biz de köydeki vatandaşlarla beraber bir yardımımız dokunur diye ve olayın büyüklüğünü anlamak için heyelanın olduğu bölgeye indik. Gecenin karanlığında tam anlayamadık ama gün ağarınca olayın gerçekten büyük olduğunu idrak etmiş olduk. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Tarladan, farklı noktalardan evlerde insanların bulunduğu yerlere inerek yardımcı olmaya çalıştık. Daha sonra AFAD ve sağlık ekiplerinin geldiğini gördükten sonra bizler tehlike arz ettiğinden dolayı olay mahallinden uzaklaşmayı tercih ettik" dedi.