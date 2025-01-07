Ferdi Tayfur’un serveti ortaya çıktı! Mirası nasıl paylaşılacak?

Arabesk müziğin efsanesi, usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında vefat etti. Yüzlerce eseriyle gönüllere taht kuran Tayfur, vefatıyla Türkiye'yi ve hayranlarını yasa boğdu. Türkiye'nin 'Ferdi Baba'sının bir serveti vardı. 34 film çeken ve bütün kasetleri neredeyse yok satan, konserdeki izleyici sayıları ile hala konuşulan Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı yeniden gündemde.

Ferdi Tayfur (A HABER ARŞİV)

86 EV!

İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek. Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca tek resmi evlilik yaptı. Çocukları, eşleri, torunları, yeğenleri derken Ferdi Tayfur tek başına büyük bir aileyi temsil ederek yaşamını sürdürdü.