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Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Mirası nasıl paylaşılacak?

Sesiyle milyonları bir araya toplayan, insanların duygularına tercüme olan Ferdi Tayfur vefatıyla tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Usta sanatçıdan geriye 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldı. Efsanevi sanatçının cenazesinde su yüzüne çıkan aile içi kavga nedeniyle yaklaşık 3 milyar liralık mirasın 5 kardeş arasında nasıl paylaşılacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:34
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Ferdi Tayfur’un serveti ortaya çıktı! Mirası nasıl paylaşılacak?

Arabesk müziğin efsanesi, usta sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında vefat etti. Yüzlerce eseriyle gönüllere taht kuran Tayfur, vefatıyla Türkiye'yi ve hayranlarını yasa boğdu. Türkiye'nin 'Ferdi Baba'sının bir serveti vardı. 34 film çeken ve bütün kasetleri neredeyse yok satan, konserdeki izleyici sayıları ile hala konuşulan Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mal varlığı yeniden gündemde.

Ferdi Tayfur (A HABER ARŞİV)Ferdi Tayfur (A HABER ARŞİV)

86 EV!

İçinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olan Ferdi Tayfur'un Adana, İstanbul, Marmaris'te 86 evi olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek. Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca tek resmi evlilik yaptı. Çocukları, eşleri, torunları, yeğenleri derken Ferdi Tayfur tek başına büyük bir aileyi temsil ederek yaşamını sürdürdü.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden kare (A HABER ARŞİV)Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden kare (A HABER ARŞİV)

YAKLAŞIK 3 MİLYAR TL

Tayfur, Marmaris'teki yaşamı için hep 'Cennetim' benzetmesini kullandı. Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, "En az 12 milyon dolar eder" diyor. Yani bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL. İstanbul ve Adana'daki daireler, Türkiye sınırları içerisinde arsa ve araziler, yaptığı eserlerden elde ettiği hak edişler ve halihazırda ömür boyu sürecek telifler- derken Ferdi Baba yaklaşık 3 milyar TL gibi bir serveti geride kalanlara bırakmış. Yani bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden kare (A HABER ARŞİV)Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden kare (A HABER ARŞİV)

'BU KONULARDA PISIRIK ADAMIM' DEMİŞTİ

Ferdi Tayfur, Necla Nazır ile nikah masasına oturamama nedenini şöyle açıklamıştı: "Özür diliyorum, başaramadım. Evli olduğum kadını İstanbul'a getirip boşanmayı kendime yediremedim. Bu konularda pısırık bir adamım."

Ferdi Tayfur ve köpeği (AHABER ARŞİV)Ferdi Tayfur ve köpeği (AHABER ARŞİV)

KÖPEĞİ NE OLACAK?

Ferdi Tayfur'un bu hayatta en sevdiği şeylerden biri de 'Sadakat' kavramına verdiği önemden dolayı köpeği Banjo'ydu… Banjo ismini Ferdi Tayfur koymuştu. Afrika kökenli telli bir çalgı türüne verilen bir enstürman Banjo, ancak Ferdi Baba bu niyetle mi koydu o ismi bilinmez… Bu arada Banjo, Arjantin'de yaban domuzu da dahil olmak üzere büyük hayvan avı amacıyla melezlenmiş büyük, beyaz, kaslı bir köpek türü olan Dogo Argentino ırkına ait… Dünyanın en vahşi ve tehlikeli köpek ırkı anlayacağınız. Bakalım böylesine tehlikeli bir köpeğe kim sahip çıkacak ona kim bakacak?

Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden kare (A HABER ARŞİV)Ferdi Tayfur'un cenaze töreninden kare (A HABER ARŞİV)

GÖZDESİ KÜÇÜK FERDİ

Ferdi Tayfur babasız yetim büyüdü. O yüzden "Baba şefkatini tatmadım. Babasız büyüdüm. Çocuklarıma o şefkati gösterdim mi bilemiyorum" demişti. Ancak Ferdi Tayfur'un en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur'a ayrı bir sevgisi vardı. Ferdi Taha, babasının arabesk müziğine karşılık R&B ve yabancı pop şarkılar dinlemeyi seviyor. Ayrıca tam bir deniz aşığı… Kano ve rüzgar sörfü onun hayatında olmazsa olmazı.

Ferdi Tayfur (A HABER ARŞİV)Ferdi Tayfur (A HABER ARŞİV)

MAHALLENİN HAMİSİ

Ferdi Tayfur, çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki Hürriyet Mahallesi'ni sık sık ziyaret ederdi. Kurban Bayramlarında kurban kestirip komşularına dağıtır, gençlere çocuklara kıyafet alır, harçlık dağıtırdı. Tayfur 'Kim ne yaparsa kendine yapar hem dünyada hem ahirette' sözünü kendisine düstur edinmişti.

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