Ferdi Tayfur ebediyete uğurlandı! Şarkıcı İntizar mezarı başında: Manevi babama veda ettim

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Tayfur'un mezarı başında, ünlü sanatçı İntizar ile duygusal bir röportaj gerçekleştirdi.

İntizar, Tayfur'un hayatında çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Manevi babamdı o. Bana güvenmişti, inanmıştı o toy yaşlarımda. Sesimi duyduğunda hemen getirin demişti. Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte hayatıma çok doğru bir başlangıç yapmama yardımcı oldu" dedi.

Şarkıcı İntizar Ferdi Tayfur'un mezarı başında- A Haber ekran görüntüsü

Duygularını dile getirmekte zorlandığını söyleyen İntizar, Tayfur'un hayatındaki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Hayatımda tanıdığım en mükemmel insanlardan biriydi. Bana her zaman halk sevgisi ve mütevazılık konularında güvendiğini söylerdi. Hatıralarımız çok; 20-30 yılımız beraber geçti. Bunların ötesinde, beyefendiliği ve hayat yolculuğumda bana gösterdiği rehberlikten dolayı Allah ondan razı olsun."

Ferdi Tayfur'un mezarı başında fotoğrafına ışık tutan bir vatandaş- A Haber ekran görüntüsü

İntizar, Tayfur'un eserlerinin yaşatılacağına vurgu yaparak, onun müziğe olan katkılarını asla unutmayacağını belirtti.