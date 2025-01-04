Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga çıktı! Kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni birbirine girdi
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur’un bir süredir arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur, AKM'de yapılan anma törenine katılmayıp, son görevini yerine getirmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi. Cenaze töreninde usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı arasında kavga çıktı.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Ferdi Tayfur'un naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti.
Usta sanatçısının bir süredir arasının bozuk olduğu Tuğçe Tayfur ise AKM'de yapılan anma törenine katılmadı ancak babasını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
CENAZEDE GERGİNLİK ÇIKTI!
Son görevini yerine getirmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne gelen Tuğçe Tayfur, cenazede gergin anlar yaşadı.
Tuğçe Tayfur babasının tabutu başında yeğeniyle tartıştı.
Necla Nazır, yaşanan gerginlik sonrası kızı Tuğçe Tayfur'u sakinleştirmekte zorlandı.
Tuğçe Tayfur dün akşam saatlerinde, babasını son kez görmek için Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne gitmişti.
"AYIRDINIZ BENİ BABAMDAN"
Babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaşan Tuğçe Tayfur'un ağlama krizine girdiği görüldü.
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