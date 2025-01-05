Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

Arabeskin "Ferdi Baba"sının dudak uçuklatan serveti! Marmaris'te yarımada...
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Türk müziğinin usta ismi, arabesk denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Ferdi Tayfur sevenlerini yasa boğdu. Usta isim Ferdi Tayfur, yoğun bir kalabalık ve gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Vefatı ile sanat camiasını yıkan Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı. Onlarca dairenin yanı sıra Marmaris'teki yarımada ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:43