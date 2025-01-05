Viral Galeri Viral Tıkla Arabeskin "Ferdi Baba"sının dudak uçuklatan serveti! Marmaris'te yarımada...

Arabeskin "Ferdi Baba"sının dudak uçuklatan serveti! Marmaris'te yarımada...

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Türk müziğinin usta ismi, arabesk denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Ferdi Tayfur sevenlerini yasa boğdu. Usta isim Ferdi Tayfur, yoğun bir kalabalık ve gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Vefatı ile sanat camiasını yıkan Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı. Onlarca dairenin yanı sıra Marmaris'teki yarımada ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2025 22:43
Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

Türk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü hem sanat camiasını hem de hayranlarını yasa boğdu.

Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

İkindi vaktini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, sanatçının çocukları taziyeleri kabul etti. Tayfur'un hayranlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen törende, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

Arabesk denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden Ferdi Tayfur'un vefatını ardından serveti duyanları şaşkına çevirdi. Onlarca dairenin yanı sıra bir de Marmaris'te yarımada ve koyu da bulunuyor.

Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

Hem müzik hem de sinemadaki kariyeri ile büyük servet elde eden Ferdi Tayfur adeta gayrimenkul zengini oldu.

Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

Özellikle Marmaris'teki yatırımları ile dikkat çeken Ferdi Tayfur, ilk olarak İçmeler'den bir villa satın aldı. Zaman geçtikçe bölgedeki yatırımını daha da artıran Tayfur, villalar dairelerin yanı sıra bir de en son ikamet ettiği Cennet Adası'ndaki mülkü edindi.

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