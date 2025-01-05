Arabeskin Ferdi Babasının dudak uçuklatan serveti! Marmaris’te yarımada...

Özellikle Marmaris'teki yatırımları ile dikkat çeken Ferdi Tayfur, ilk olarak İçmeler'den bir villa satın aldı. Zaman geçtikçe bölgedeki yatırımını daha da artıran Tayfur, villalar dairelerin yanı sıra bir de en son ikamet ettiği Cennet Adası'ndaki mülkü edindi.