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Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 53 kişinin hayatını kaybettiği ve 62 kişinin yaralandığı deprem, Nepal ve Hindistan'dan da hissedildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:16
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Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇİN'DE 6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu (AFP)Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu (AFP)

Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyururken, ilk belirlemelere göre en az 53 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, yıkıntıların altında kalan insanları aramak için yaklaşık 1.500 itfaiye ve kurtarma görevlisinin sahada çalıştığını söyledi.

Depremin ardından bölgede yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (AP)Depremin ardından bölgede yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (AP)

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

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