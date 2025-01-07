Çin’de 6,8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Çin'in Tibet bölgesini 6.8'lik deprem vurdu (AFP)

Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyururken, ilk belirlemelere göre en az 53 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, yıkıntıların altında kalan insanları aramak için yaklaşık 1.500 itfaiye ve kurtarma görevlisinin sahada çalıştığını söyledi.