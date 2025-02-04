Estetisyen Bülent Cihantimur genç kadının hayatını kabusa çevirdi

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU Yıllarca fizik tedavi gören ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, "Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi. Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde. Şuanki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor. Yıllarca fizik tedavi gördüm, engelli bir birey olarak hayatıma devam etmek zorundayım ve omurgamda pil ile yaşamak zorundayım" şeklinde konuştu.

Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)

"OMURGAMDA ÖMÜR BOYU PİLE MAHKUM EDİLDİM"



Tüm tedavilerini kendi imkanlarıyla yaptığını söyleyen Z.T., "Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut. Omurgama pil takıldıktan sonra fizik tedavi görmediğim için felçli bacağım kırıldı ve intihara kalkıştım. 17 gün yoğun bakımda kaldım hiçbir şekilde benimle ilgilenmediler. Çok kötü bir muamele yaptılar ve tüm tedavimi kendi imkanlarımla yaptım. Şuan sağ bileğim felç kaldı ağır siyatik sinir hasarı ve bu hasara bağlı ölümcül ağrılar çektim. Omurgamda ömür boyu pile mahkum edildim. Şuan sol ayak iyileşti, sağ bacağımın bilekten aşağısı hala felç. Düzelip düzelmeyeceğim belli değil, ömür boyu böyle yaşama ihtimalim var. Bana verdiği maddi manevi tüm zararlar için kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.