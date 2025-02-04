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Estetisyen Bülent Cihantimur genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Oğlu Timur Cihantimur'un arkadaşlarıyla birlikte olduğu araçla 29 yaşındaki Murat Aci'ye çarpıp ölümüne neden olmasının ardından gündeme gelen estetisyen Bülent Cihantimur'un yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Cihantimur'un 2022 yılında ameliyat ettiği genç bir kadının felç kaldığı ve omurgasına pil takıldığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:18
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Estetisyen Bülent Cihantimur genç kadının hayatını kabusa çevirdi

2022 yılında estetik operasyon için Estetisyen Bülent Cihantimur'a başvuran genç kadın, hayatının kabusunu yaşadı. İddiaya göre, Cihantimur, yanlış operasyon sonucu Z.T.'nin felç kalmasına sebep oldu.

Estetisyen Bülent CihantimurEstetisyen Bülent Cihantimur

Sabah'ın haberine göre Ameliyat masasına sağlam yatan genç kadının dayanılmaz ağrılar sonucu omurgasına da pil takıldı. 6 yılda bir değiştirilmesi gereken pilin maliyeti ise 1,5 milyon TL. Estetik ameliyat sonrasında çok sayıda ilaca rağmen şiddetli ağrılar çeken Z.T., savcılığa giderek Cihantimur hakkında şikayetçi oldu.

Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)

Taraflar arasında uzlaşma sağlanması amacıyla arabulucu atandı. Bülent Cihantimur ve Z.T. arabulucu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Tarafların arasında anlaşma sağlanamaması sebebiyle ilerleyen günlerde Cihantimur hakkında maddi manevi tazminat davası açılması bekleniyor.

Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

Yıllarca fizik tedavi gören ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç kadın, "Bülent Cihantimur bana 2022 yılında kalça protezi ameliyatı yaptı ve ameliyattan 2 bacağım felç bir şekilde uyandım. Deri altına konması gereken silikon, kas altına konulduğu için doktor hatasından dolayı ağır siyatik sinir hasarı gelişti ve bu hasara bağlı ağır siyatik sinir hasarı meydana geldi. Ağır siyatik sinire hasarına bağlı ölümcül ağrılardan dolayı omurgama ömür boyu pil takılmasına karar verildi ve bu pil servet değerinde. Şuanki değeri yaklaşık 1.5 milyon TL, her 6 yılda bir ömür boyu bu ameliyatın yenilenmesi gerekiyor. Yıllarca fizik tedavi gördüm, engelli bir birey olarak hayatıma devam etmek zorundayım ve omurgamda pil ile yaşamak zorundayım" şeklinde konuştu.

Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)Estetisyen Bülent Cihantimur'un hayatını kabusa çevirdiği genç kadın (AHABER ARŞİV)

"OMURGAMDA ÖMÜR BOYU PİLE MAHKUM EDİLDİM"

Tüm tedavilerini kendi imkanlarıyla yaptığını söyleyen Z.T., "Hayatım boyunca hamile kalmam, araba kullanmam, spor yapmam ve buna benzer bir çok şey yapmam yasak. Bülent Cihantimur beni hastaneden attı ve durumumun doktor hatası olduğu tüm heyet raporlarında mevcut. Omurgama pil takıldıktan sonra fizik tedavi görmediğim için felçli bacağım kırıldı ve intihara kalkıştım. 17 gün yoğun bakımda kaldım hiçbir şekilde benimle ilgilenmediler. Çok kötü bir muamele yaptılar ve tüm tedavimi kendi imkanlarımla yaptım. Şuan sağ bileğim felç kaldı ağır siyatik sinir hasarı ve bu hasara bağlı ölümcül ağrılar çektim. Omurgamda ömür boyu pile mahkum edildim. Şuan sol ayak iyileşti, sağ bacağımın bilekten aşağısı hala felç. Düzelip düzelmeyeceğim belli değil, ömür boyu böyle yaşama ihtimalim var. Bana verdiği maddi manevi tüm zararlar için kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

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