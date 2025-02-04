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Özel dedektif tuzağı: Eşinden şüphelenirken cebindeki paradan oldu

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, internet üzerinden bulduğu sözde özel dedektifler tarafından 7 milyon TL dolandırıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 12:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:18
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Özel dedektif tuzağı: Eşinden şüphelenirken cebindeki paradan oldu

Eşinin kendisini aldattığını düşünen bir kadının dolandırılma olayı gündemde büyük yankı uyandırdı. İstanbul'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından aldatıldığını düşünmesi üzerine internet üzerinden özel dedektif arayışına girdi. Sözde dedektifler kadını farklı zamanlarda 7 milyon TL dolandırdı.

3 PAKET HALİNDE 7 MİLYONLUK VURGUN!

Eşinden şüphelenen kadın mağdur, internet üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini dedektif olarak tanıtan şahıslar tarafından aldatma olayını aydınlatabileceklerini ve telefonda silinen mesajları geri getirebileceklerini vaad ederek üç paket halinde program satın almaları gerektiğini belirtti. Mağdur kadın, çeteye farklı zamanlarda 7 milyon TL para kaptırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırıcılık tuzağı ortaya çıktı. Ekipler dolandırıcıları fark etmeleri üzerine konuyla ilgili çalışmalara başladı.

Eşinin aldattığını düşünen bir kadın internetten özel dedektif bularak 7 milyon TL dolandırıldı. (İHA)Eşinin aldattığını düşünen bir kadın internetten özel dedektif bularak 7 milyon TL dolandırıldı. (İHA)

FARKLI HESAPLARLA TRANSFER YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri yaptıkları titiz çalışmada 7 şüphelinin olduğunu belirlendi. Başlatılan soruşturmada şüphelilerin takip edilmelerini zorlaştırmak için farklı banka hesapları arasında transfer yaptıkları belirlenirken, tanınmamak için motorcu kaskı takarak kullandıkları tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda çete lideri kolundaki alçı ile tespit edildi. (İHA) Ekiplerin düzenlediği operasyonda çete lideri kolundaki alçı ile tespit edildi. (İHA)

ALÇI YAKAYI ELE VERDİ

Şüphelilerden birinin kolunda alçı olduğunu öğrenen polis ekipleri, kırık ortopedi vakaları üzerine yaptığı çalışma ile çete liderini tespit etti. 22 Ocak Çarşamba günü eş zamanlı düzenlenen operasyonla 7 şüpheli tutuklandı.

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