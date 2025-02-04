Özel dedektif tuzağı: Eşinden şüphelenirken cebindeki paradan oldu

Eşinin kendisini aldattığını düşünen bir kadının dolandırılma olayı gündemde büyük yankı uyandırdı. İstanbul'da yaşayan bir kadın, eşi tarafından aldatıldığını düşünmesi üzerine internet üzerinden özel dedektif arayışına girdi. Sözde dedektifler kadını farklı zamanlarda 7 milyon TL dolandırdı.

3 PAKET HALİNDE 7 MİLYONLUK VURGUN!

Eşinden şüphelenen kadın mağdur, internet üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini dedektif olarak tanıtan şahıslar tarafından aldatma olayını aydınlatabileceklerini ve telefonda silinen mesajları geri getirebileceklerini vaad ederek üç paket halinde program satın almaları gerektiğini belirtti. Mağdur kadın, çeteye farklı zamanlarda 7 milyon TL para kaptırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırıcılık tuzağı ortaya çıktı. Ekipler dolandırıcıları fark etmeleri üzerine konuyla ilgili çalışmalara başladı.