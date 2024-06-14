Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı! Murat Aci'nin acılı ailesi A Haber'de konuştu: Adalet yerini bulacak
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır'a ardından ABD'ye firar eden canavar anne Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Aci ailesi A Haber''e konuştu. Acılı aile yaptığı açıklamada,"Haberi alınca sevindik yüreğimize bir nebze su serpildi. O duyguyu tarif edemem. Sevinçten ağladık" dedi. Aile konuşmasının devamında ise "Paramla kaçarım Amerika'da 120 bin dolara ev tutar izimi kaybettiririm sandı ama ben her an her dakika takipteydim takip etmeye de devam ediyorum. Kamuoyu sayesinde bunu takip ediyorduk. Adalet artık yerini bulacak." ifadelerin kullandı. Öte yandan Oğuz Murat Aci'nin bekarken kaldığı odayı A Haber görüntüledi. .
Aci ailesi A Haber''e konuştu.
Baba Özer Aci'nin açıklamaları şöyle:
"Haberi basından öğrendik, arkasından sayın bakanımız sayın Kürşat bey eşimi aradı, zaten başından beri destek oluyordu. Adalet bakanımız başından beri takipçisi olduğunu ve takip ettiğini söyledi. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.
"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"
Bu olayın daha başlangıcı, tutuklandılar, yargılanacaklar ceza alacaklar. Biz sabırla mücadelemize devam edeceğiz. Acımızı acısı olarak paylaşan birçok insan var.
Haberi alınca sevindik yüreğimize su serpildi. O duyguyu tarif edemem. Sevinçten ağladık. Ben Eylem hanıma defalarca şunu söyledim: "Gel adalete teslim ol. Eli kelepçeli ülkene gelme dedim fakat bizi biraz hafife aldı.
"ADALET ARTIK YERİNİ BULACAK"
Paramla kaçarım Amerika'da 120 bin dolara ev tutar izimi kaybettiririm sandı ama ben her an her dakika takipteydim takip etmeye de devam ediyorum. Kamuoyu sayesinde bunu takip ediyorduk. Adalet artık yerini bulacak.
"ABD BASININA 200 BİN DOLAR VERİLDİ"
Her an her dakika takip ediyordum. Empati kurmaya çalışıyordum. Benim kapım bacam açık ama ben eminim onlar bir gözleri arkada dolaştılar. 3 buçuk ay dışarı çıkmamak için çaba gösterdiler, Amerika'daki basına 200 bin dolar dağıtıldığını duydum ne denli doğru ne denli yanlış bilmem.
Şunu hiç düşünemediler; "bizim hakkımızda kırmızı bülten çıkarırlar, yakalanırız tutuklanırız." Hiç ihtimal vermediler. Hep bir plan üzerinden harekete ettiler, çok kısa bir zaman içinde yakalanacaklarına inanıyordum ben zaten."
Anne Pervin Aci'nin açıklamaları ise şöyle:
Herkes çok teşekkür ederim. Acım çok büyük. Bu acı tarif edilmez. Üzerimizde bir yük vardı o bugün kalktı. İnşallah gelir teslim olur dedik ama şimdi mecbur gelecek.
MURAT ACİ'NİN BEKARKEN KALDIĞI ODAYI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan Oğuz Murat Aci'nin bekarken kaldığı odayı A Haber görüntüledi.
Anne Pervin Aci'nin açıklamalarının devamı şöyle: İşte Murat'ın kaldığı oda. Fotoğraflarını benden dolayı kaldırmışlar. Zaten yüzüne bakamıyorum. Elbiselerini falan toplamışlar. Hayat bize güldü, torunumuz var. Onunla gülüyor, onunla eğleniyoruz. İki bayramdır hepimiz ölüyüz. Bayram bize ne ki? Geçen sene çocuğumuz kurbanda bize yardımcı oldu. Bu sene hepimizin kolu kırılmış. Eylem Tok'un mahkemede güzel bir ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda, o da öteki mezarda olsun."
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