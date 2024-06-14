Eylem Tok ve oğlu ABD’de yakalandı! Murat Aci’nin acılı ailesi A Haber’de konuştu: Adalet yerini bulacak





"ABD BASININA 200 BİN DOLAR VERİLDİ"

Her an her dakika takip ediyordum. Empati kurmaya çalışıyordum. Benim kapım bacam açık ama ben eminim onlar bir gözleri arkada dolaştılar. 3 buçuk ay dışarı çıkmamak için çaba gösterdiler, Amerika'daki basına 200 bin dolar dağıtıldığını duydum ne denli doğru ne denli yanlış bilmem.

Şunu hiç düşünemediler; "bizim hakkımızda kırmızı bülten çıkarırlar, yakalanırız tutuklanırız." Hiç ihtimal vermediler. Hep bir plan üzerinden harekete ettiler, çok kısa bir zaman içinde yakalanacaklarına inanıyordum ben zaten."