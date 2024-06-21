Cihantimur’un tutukluluğuna devam kararı! Duruşmasının ardından Aci ailesi A Haber’de: Mutluyuz, mücadelemizin karşılığını alıyoruz!

Oğuz Murat Aci'nin Annesi Pervin Aci

"Çıkan karardan dolayı çok mutluyuz. En azından bir nebze olsun rahatladık ve bu akşam biraz daha rahat uyuyabileceğiz. Acımızı herkes paylaştı ABD'deki Türkler bile destekte bulunup paylaştı.Baştan Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oğlum için herkes yanımda oldu ve bir olduk. Acılarımızı paylaştınız."