Cihantimur'un tutukluluğuna devam kararı! Duruşmasının ardından Aci ailesi A Haber'de: Mutluyuz, mücadelemizin karşılığını alıyoruz!
Türkiye'de karıştığı kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra firar eden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de yakalandı. İkilinin çıkarıldıkları ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Timur Cihantimur dün (20 Haziran 2024) bir kez daha hakim karşısına çıktı. ABD mahkemesi, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararın ardından kazada ölen Murat Aci'nin ailesi duygularını A Haber'de anlattı.
İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. 17 yaşındaki Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Acılı aile kararın ardından A Haber'e konuştu. Çok mutlu olduklarını dile getiren Aci ailesi önümüzdeki günlerde Eylem Tok'un duruşması için de en doğru kararın çıkmasını temenni ettiklerini söyledi. İşte o açıklamalardan satır başlıkları;
Oğuz Murat Aci'nin Annesi Pervin Aci
"Çıkan karardan dolayı çok mutluyuz. En azından bir nebze olsun rahatladık ve bu akşam biraz daha rahat uyuyabileceğiz. Acımızı herkes paylaştı ABD'deki Türkler bile destekte bulunup paylaştı.Baştan Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Oğlum için herkes yanımda oldu ve bir olduk. Acılarımızı paylaştınız."
"Çıkan karardan dolayı hala titriyorum hem acıyı hemde sevinci bir arada yaşıyorum. Eylem Tok evladına çok lüks bir hayat sunduğu için hapishane kendisine çok ağır gelmiş. Lüks yaşamdan dolayı hapishane yaşamının zor gelmesi normal."
Oğuz Murat Aci'nin Babası Özer Aci
EV HAPSİ TALEBİ HAKKINDA
"Ev hapsi olmayacağını ben daha öncede söylemiştim. Yargılama süreci devam ediyor ama en başından beri yargıçların en doğru kararı vereceğini biliyordum. Beni sevindiren olay tutukluluk halinin devamına karar verilmesi. Bu karar bizi mutlu etti ve bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Mücadelimizin karşılığını almaya başladık ve bu bir başlangıç."
"Önümüzde ki haftada anne Eylem Tok'un yargılanması var oradan da iyi bir sonuç çıkacağını umut ediyoruz. Bugüne kadar sabırla bekledik devlet büyüklerimiz sayesinde bu noktaya kadar geldik. Yalnız değildik ve çok mutluyuz."
Oğuz Murat Aci'nin Eşi Şükriye Aci
"Biz davaları sürekli telefonlarımızdan takip etmeye çalıştık. ABD'de destekleyen vatandaşlardan olsun muhabirlerden olsun tüm bilgilere ulaştık. Güzel haberler aldık verilen karardan dolayı mutluyuz. Hatta bu davaya dair çok az şey biliniyormuş mesela telefonların toplanma olayını karşı tarafın avukatı bile bilmiyormuş. Buna rağmen yargıcın böyle bir karar vermesi önümüzdeki davalarda da yaptılarının karşılığını alacaklar."
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