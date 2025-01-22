Bolu’daki faciada hayatını kaybedenlere son veda!

Bolu 'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor.

Çetiz ailesi

Ahmet, Habibe, Esat ve Sedat Çetiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet ve Habibe Çetiz'in ikiz oğullarından biri olan Sedat Çetiz'in DNA eşleşmesi için Adli Tıp'ta bekletildiği öğrenildi.