Bolu’daki faciada hayatını kaybedenlere son veda!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor.
ÇETİZ AİLESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tatil için Ankara'dan giden Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, anne Habibe Çetiz'in çocukları Esat, Vedat, Sedat Çetiz hayatını kaybetti.
Ahmet, Habibe, Esat ve Sedat Çetiz Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
Ahmet ve Habibe Çetiz'in ikiz oğullarından biri olan Sedat Çetiz'in DNA eşleşmesi için Adli Tıp'ta bekletildiği öğrenildi.
EREN BAĞCI'YA ACI VEDA
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden Eren Bağcı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralanmıştı. Yangın faciasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı'nın cenazesi Ankara'ya getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından Bağcı'nın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
HEMŞİRE DİLARA MARDİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden hemşire, Mardin'in Artuklu ilçesinde defnedildi.
Dün Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden 24 yaşındaki hemşire Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, Mardin'in Artuklu ilçesi Toruntepe Mahallesi'ne ilçesine getirildi. Ermanoğlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dilara'nın Hasan Ermanoğlu, başka bir otelde çalıştığını, kızının yanan otelde hemşire olarak çalıştığını söyledi.