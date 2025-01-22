İngilizler Trump’ın başkanlığını böyle gördü: Hamburger bağımlısı, tek egzersizi golf arabası...

Başkanlık yarışına başladığı günden bu yana iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, demokratçıların ilk adayı Joe Biden'a birçok kez meydan okudu. Biden ise sağlık sorunlarından kaynaklı olduğu düşünülen birçok tutarsız davranışlarıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Eleştirmenlerinin, yeni ABD başkanının kalp krizi geçirmesine bir Big Mac kadar yakın olduğu yönündeki ısrarları ise yıllardır aralıksız olarak dile getiriliyor.

Analize göre Trump, fast food ve diyet koladan oluşan bir beslenme düzenine sahip ve uzmanlar yeni başkana egzersiz eksikliği nedeniyle sağlıklı olamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Peki ABD tarihinin seçilmiş en yaşlı başkanı Donald Trump'ın rutinleri neler ve formunu neye borçlu? ABD'nin yeni başkanının özel hayatını İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi analiz etti.

Foto: Daily Mail

Karısı Melania Trump'ın bile endişeli olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, Melania ve sağlık bakanı adayı Robert F Kennedy Jr.'ın, Trump'a daha sağlıklı beslenmesi için 'birlik oldukları' iddia edilmişti - fast food yerine yağsız protein, salata ve sebzelerle değiştiriyorlardı.

TRUMP'IN İLK İCRAATİ: BARDAK DİYET KOLA İSTEYEN BİR DÜĞME

İki eski Trump yardımcısı, tipik bir Trump siparişinin mide bulandırıcı iki "Big Mac", iki "Filet-O-Fish" ve bir çikolatalı "milkshake" olduğunu ifade etti. Daily Mail'e göre bu öğün toplamda 2.430 kaloriye denk düşüyor.

İlk icraatlarından biri, Oval Ofis'teki masasına otomatik olarak bir bardak Diyet Kola isteyen bir düğmeyi yeniden kurmaktı.