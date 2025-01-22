İngilizler Trump’ın başkanlığını böyle gördü: Hamburger bağımlısı, tek egzersizi golf arabası...

5 Kasım 2024'te rakibi Kamala Harris'e karşı ezici bir zafer kazanan Donald Trump, önceki akşam Washington'da gerçekleşen yemin töreninin ardından resmen ABD'nin 47. başkanı oldu.
Başkanlık yarışına başladığı günden bu yana iddialı açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, demokratçıların ilk adayı Joe Biden'a birçok kez meydan okudu. Biden ise sağlık sorunlarından kaynaklı olduğu düşünülen birçok tutarsız davranışlarıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Peki ABD tarihinin seçilmiş en yaşlı başkanı Donald Trump'ın rutinleri neler ve formunu neye borçlu? ABD'nin yeni başkanının özel hayatını İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi analiz etti.
Analize göre Trump, fast food ve diyet koladan oluşan bir beslenme düzenine sahip ve uzmanlar yeni başkana egzersiz eksikliği nedeniyle sağlıklı olamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.
"KALP KRİZİ GEÇİRMEYE BİR BİG MAC KADAR YAKIN"
Eleştirmenlerinin, yeni ABD başkanının kalp krizi geçirmesine bir Big Mac kadar yakın olduğu yönündeki ısrarları ise yıllardır aralıksız olarak dile getiriliyor.
Karısı Melania Trump'ın bile endişeli olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, Melania ve sağlık bakanı adayı Robert F Kennedy Jr.'ın, Trump'a daha sağlıklı beslenmesi için 'birlik oldukları' iddia edilmişti - fast food yerine yağsız protein, salata ve sebzelerle değiştiriyorlardı.
TRUMP'IN İLK İCRAATİ: BARDAK DİYET KOLA İSTEYEN BİR DÜĞME
İki eski Trump yardımcısı, tipik bir Trump siparişinin mide bulandırıcı iki "Big Mac", iki "Filet-O-Fish" ve bir çikolatalı "milkshake" olduğunu ifade etti. Daily Mail'e göre bu öğün toplamda 2.430 kaloriye denk düşüyor.
İlk icraatlarından biri, Oval Ofis'teki masasına otomatik olarak bir bardak Diyet Kola isteyen bir düğmeyi yeniden kurmaktı.
Trump'ın 2016 seçim kampanyasını yöneten Corey Lewandowski, 'günde 14, 16 veya 18 saat işe gidip çalıştığını ve profesyonel bir sporcu gibi çok odaklandığı için yemek yemediğini' söyledi.
TRUMP'IN SIRRI NE?
Daily Mail'in aktardığına göre ağabeyi Fred'in alkolizmden öldüğü Trump, hiç alkol almadığını, sigara içmediğini veya uyuşturucu kullanmadığını söylüyor.
Daha az sağlıklı olarak, gecede sadece dört veya beş saat uyuyor ve golfü 'birincil egzersiz biçimi' olarak görüyor. O zaman bile, delikler arasında yürümüyor, bunun yerine golf arabası kullanıyor.
İŞTE SIRRI: VİKTORYALILARA DAYANAN TUHAF BİR TEORİ
Trump, bu fiziksel hareketsizliği, Viktoryalılar arasında popüler olan ancak günümüzde pek de popüler olmayan tuhaf bir teoriyi ortaya atarak haklı çıkardı: Vücudun sınırlı miktarda enerjisi olan bir pil gibi olduğu. Egzersiz yaparak, bu pili tüketiyorsunuz ve aslında kendinize zarar veriyorsunuz.
Bilim insanları genlerin sağlık ve yaşam süresinde rol oynadığını söylüyor.
Trump'ın emlak geliştiricisi babası Fred 93 yaşına kadar yaşarken, annesi Mary Anne, Dış Hebridler'deki Lewis'de bir çiftçinin yoksulluk içindeki kızı olarak 88 yaşına kadar yaşadı.
TRUMP KALP HASTASI MI?
2015 yılında henüz yeni başkan adayı olan Trump, doktoruna, eğer başarılı olursa 'başkanlığa seçilen en sağlıklı birey' olacağına dair bir mektup yazdırmıştı.
2018 yılında başkan iken, Beyaz Saray doktoru onun sağlık durumuyla ilgili uzmanların sınırda obez olduğunu ve kalp rahatsızlığı olduğunu gösterdiğini söylediği bir mektup yayınladı.
BİLİŞSEL TESTLERDE İKİ KEZ ÜSTÜN BAŞARI ELDE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ AMA...
Trump, beynine gelince, bilişsel testlerde iki kez 'üstün başarı' elde ettiğini söyledi ancak bunları yayınlamadı ve 2018'den bu yana teste girip girmediğini de söylemedi.
Trump, babası Fred'in 'Alzheimer hastası' olduğunu açıkladı ve bazı uzmanlar, babasının bunama hastalığına yakalanma riskinin yüksek olabileceğini söyledi.
Kendisinin en ateşli eleştirmenlerinden biri olan New York Times, Ekim ayında yaptığı analizde onun son zamanlarda 'kafası karışık, unutkan, tutarsız ya da gerçeklikten kopuk' göründüğü sonucuna varmıştı.
HARRIS'E BÖYLE MEYDAN OKUMUŞTU
Oysa Trump geçen yılki seçim kampanyası sırasında kendi yeteneklerine o kadar güveniyordu ki, Ekim ayında X'te yazdığı bir yazıda, kendisinden 18 yaş küçük Kamala Harris'e, destekçilerinin onun 'en kolay soruları bile yanıtlamada yavaş ve uyuşuk' olduğunu iddia etmelerinin ardından 'bilişsel dayanıklılık ve çeviklik' üzerine bir test yapması için meydan okumuştu.