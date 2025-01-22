Başkan Erdoğan taziye evinde! Gültekin ailesine başsağlığı ziyareti

Türk Hava Yolları (THY) personeli olduğu öğrenilen Zehra Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti. Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Sümeyye (Doğu Türkistanlı) ve Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin yangında hayatını kaybetti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu belirtildi.



Doktor Enes Gültekin için görev yaptığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bu törenin ardından Gültekin ailesi için baba Yüksel Gültekin'in Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evinden helallik alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da taziye evine gelerek, acılı Gültekin ve Güner ailelerine başsağlığı diledi. Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin ile Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in dünür olduğu, Zehra Sena Gültekin'in annesi Habibe Güner'in de AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.





"O KADAR YÜKSEK ALEVLER VARMIŞ Kİ, ARKA TARAFTAN BİLE ATLAYAMAMIŞLAR"



Yüksel Gültekin'in kayınbiraderi Osman Altundal, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Yangından önce aileyi aramışlar. 'Biz yanıyoruz, itfaiye gönderin, çare bulun' diye. Aile bireyleri de hemen yola çıkıyorlar. Sarıalan Yaylasına vardıklarında alevlerin göğe yükseldiğini görünce artık yapılacak bir şeyin olmadığını düşünüyorlar. O kadar yüksek alevler varmış ki, arka taraftan bile atlayamamışlar. Hiçbir çare bulamamışlar. Alt katlarda yoğun duman olduğu için aşağı da inememişler. Ne yazık ki kimisi dumandan boğularak, kimisi yanarak vefat etmişler. Aynı aileden 8 kişi vefat etti" dedi.





"KENDİ NÜFUSLARINA KAYDETTİRMİŞLERDİ"



Altundal, Zehra Sena ile Bilal Gültekin çiftinin 3 çocukları olduğunu, Doğu Türkistanlı minik Sümeyye'nin de koruyucu ailesi olduklarını belirtti. Atundal, "Ona hamilik yapıyorlardı. Kendi nüfuslarına kaydettirmişlerdi, onunla ilgileniyorlardı. Onu da çocuklarıyla birlikte tatilde götürmüşlerdi. Ne yazık ki Sümeyye de vefat etti" diye konuştu.



Enes Gültekin'in İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yaptığını ve sevilen bir hekim olduğunu da söyleyen Osman Altundal, "Acildeki bütün çalışanlar, hastane personelleri onu çok seviyordu. Onlar da böyle bir tören düzenlediler. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.