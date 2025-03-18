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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mourinho'dan 8 oyuncuya neşter

Süper Lig'de Samsunspor ile evinde 0-0 berabere kalarak ezeli rakibi Galatasaray karşısında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlarken 8 oyuncunun biletini kesti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:36
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Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Mourinho’dan 8 oyuncuya neşter

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe - Samsunspor | Fotoğraf: İHAFenerbahçe - Samsunspor | Fotoğraf: İHA

Şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, 1 maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho | Fotoğraf: AAFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho | Fotoğraf: AA

MOURINHO: GALATASARAY'IN PUAN KAYBETMESİ ZOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadele sonrası yaptığı basın toplantısında şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk için yüzde veremem. Liderin puan kaybetmesi zor olacaktır. Bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün 3'üncü sıradaki takıma karşı oynadık. Ama sanki küme düşmemeye oynayan bir takımla oynadık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho | Fotoğraf: AAFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho | Fotoğraf: AA

MOURINHO'DAN 8 OYUNCUYA NEŞTER

A Spor'un haberine göre Jose Mourinho, 2025/26 sezonu öncesi kadroda düşünmediği isimleri belirledi. İşte sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen futbolcular...

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

RODRIGO BECAO

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SERDAR AZİZ

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BRIGHT OSAYI-SAMUEL

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ALLAN SAINT-MAXIMIN

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

DUSAN TADIC

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BURAK KAPACAK

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

CENK TOSUN

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

EDIN DZEKO

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