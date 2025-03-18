Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Mourinho’dan 8 oyuncuya neşter

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.
Şampiyonluk yarışında 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, 1 maçı fazla olan lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alıyor.
MOURINHO: GALATASARAY'IN PUAN KAYBETMESİ ZOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadele sonrası yaptığı basın toplantısında şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.
Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk için yüzde veremem. Liderin puan kaybetmesi zor olacaktır. Bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün 3'üncü sıradaki takıma karşı oynadık. Ama sanki küme düşmemeye oynayan bir takımla oynadık" ifadelerini kullandı.
MOURINHO'DAN 8 OYUNCUYA NEŞTER
A Spor'un haberine göre Jose Mourinho, 2025/26 sezonu öncesi kadroda düşünmediği isimleri belirledi. İşte sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması beklenen futbolcular...
RODRIGO BECAO
SERDAR AZİZ
BRIGHT OSAYI-SAMUEL
ALLAN SAINT-MAXIMIN
DUSAN TADIC