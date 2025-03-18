Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Mourinho’dan 8 oyuncuya neşter

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 28'inci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho | Fotoğraf: AA

MOURINHO: GALATASARAY'IN PUAN KAYBETMESİ ZOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadele sonrası yaptığı basın toplantısında şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk için yüzde veremem. Liderin puan kaybetmesi zor olacaktır. Bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün 3'üncü sıradaki takıma karşı oynadık. Ama sanki küme düşmemeye oynayan bir takımla oynadık" ifadelerini kullandı.