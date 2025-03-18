21 Mart ne günü, özelliği ne? Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?

Doğanın dengesi her yıl iki kez sağlanıyor: 21 Mart ve 23 Eylül'de yaşanan ekinokslarla. 21 Mart, Kuzey Yarım Küre için ilkbaharın, Güney Yarım Küre içinse sonbaharın başlangıcı kabul edilir. Peki bu özel günde neler yaşanıyor?
Ekinoks Nedir?
Ekinoks, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu özel bir doğa olayıdır. Bu tarihlerde Güneş ışınları Ekvator'a tam 90° açıyla düşer ve dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşitlenir.
21 Mart'ta Neler Oluyor?
Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik açıyla gelir.
Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süresi eşitlenir.
Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar, Güney Yarım Küre'de sonbahar başlar.
Kuzey Kutup Noktası'nda 6 ay sürecek gündüz, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gece başlar.
Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
Ekinoksun Etkileri
21 Mart'tan itibaren Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye daha dik gelmeye başlar. Bu da gündüzlerin uzayıp gecelerin kısalmasına yol açar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi bir süreç işler: Geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar.
Bu tarihin kültürel anlamı da büyüktür. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar birçok toplumda baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, doğanın uyanışını ve yeni başlangıçları temsil eder.
Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman?
21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nun tam zıttı olan Sonbahar Ekinoksu, 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihte de yine gece ve gündüz eşitlenir ancak bu kez Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de ilkbahar başlar.
Ekinokslar, doğanın hassas dengesinin bir göstergesi olarak her yıl aynı tarihlerde yaşanır. Dünya'nın hareketlerine bağlı olarak bu tarihler bazen 20 Mart veya 22 Eylül'e de denk gelebilir, ancak ana prensip değişmez: Gece ve gündüz, yılda iki kez eşitlenir ve mevsimler değişir.