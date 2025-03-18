21 Mart ne günü, özelliği ne? Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?

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Ekinoksun Etkileri

21 Mart'tan itibaren Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'ye daha dik gelmeye başlar. Bu da gündüzlerin uzayıp gecelerin kısalmasına yol açar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi bir süreç işler: Geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar.

Bu tarihin kültürel anlamı da büyüktür. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar birçok toplumda baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, doğanın uyanışını ve yeni başlangıçları temsil eder.