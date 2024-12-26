Bakan Uraloğlu o tarihe işaret etti! Çocuklara sosyal medya düzenlemesi yolda | “4 bakanlığımız ile ortak çalışıyoruz”

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları: Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenlemedeki aşamaları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmış oluruz" dedi.

"ROBLOX VE DISCORD İLE İLETİŞİMDEYİZ" Bakan Uraloğlu, ' Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Şam Havalimanı (Foto: AA)

"HALEP VE ŞAM HAVALİMANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 6 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK'

'Türkiye, sizin de sorumluluk alanınızda Suriye ile ilgili neler planlıyor?' sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslarası bir bağlantısallığın sağmanlası açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.

TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU ONARILACAK MI?

Hicaz Demiryolunun son durumu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Onunla ilgili çok güncel bilgi ya da tespitlerimiz yok. Biz geçmişte yolcu treni de yük trenide işletmişiz. Önümüzdeki günlerde son durumunu tespit ederek orada gerekli desteği sağlama noktasında olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Günler diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda Halep ve Şam havalimanları için muhtemelen görevlendirilen arkadaşlarımızı göndeririz. Devamında da demiryolu, karayolu, iletişim ilgili de devamında. Havalimanı çok çok önemli. İlk etapta zaten biz Şam ile İstanbul havalimanı arasında bir sefer başlattığımzı zaman İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına onları bağlamış oluruz. birinci önceliği havayoluna verdik. Gelişmelere göre önümüzdeki haftalarda böyle bir ziyaret olabilir" dedi.

"SURİYE KALKINMA YOLU'NA DAHİL EDİLMELİ"

Kalkınma yolu ile ilgili sorulara cevap veren Bakan Uraloğlu, "Kalkınma yolunun başladığı nokta Basra körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı ki ilk fazı önümüzdeki sene devreye alınacak. Dünyadaki sayılı limanlardan biri olacak. Buradan çıkan bir demiryolu 1200 km bir hatla Ovaköy'e bağlanması ordan da Türkiye içerisinden 2 bin 92 kmlik bir hatla Kapıkule'ye bağlanması. 1200 km'lik bölümün aşağı yuları projesi bitti. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar burada mutabakat zaptımız var. 2025 yılı içerisinde yapım çalışmalarını başlatabilir miyiz bunun gayretindeyiz. Suriye'de de oturup konuşabilceğimiz muhattaplarımız var daha önceki sorularınıza cevap olarak. Hemen böyle bir olasılıktan bahsedersek doğru olmaz ama bir şekilde Suriye'yi de kalkınma yoluna entegre etmek düşünülebilir ama bunu düşünmek için zamana ihtiyacımız olur. Suriye burada önemli bir coğrafya. Böyle bir projeye mutlaka entegre etmemiz gerekir diye düşünürüz ama ana projede değişiklik yapılmasında erken söylemiş oluruz" dedi.