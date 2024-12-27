Denizli’de korkunç olay! Küle dönen evin enkazında ceset bulundu

Küle dönen evin enkazında ceset bulundu (İHA)

Bir kadının hayatını kaybettiği şüpheli yangınla ilgili olarak Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok yönlü bir araştırma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Küle dönen evin enkazında ceset bulundu (İHA)