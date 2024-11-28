13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! Dünyadaki örnekler incelendi

TBMM Akran Zorbalığı Alt Komisyonu'na bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'nin Florida eyaletinde 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu, Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklar sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti.

BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi. Gün, "Bizim de 5651 sayılı düzenleme için 13 yaş altını yani ortaokul çocuklarını yani orta dördü bitirmiş bir öğrenci için sosyal medya uygulamalarına, sosyal ağlarına özellikle girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmamız şu an mevcut, önerimiz olacak" dedi.

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor (A HABER ARŞİV)

YERLİ DİJİTAL OYUN İÇİN ÇALIŞMA

Gün, dijital oyunlar konusunda Türkiye'nin önemli gelişim sağladığını belirterek önümüzdeki hafta Dijital Oyunlar Kongresi düzenleyeceklerini kaydetti. Dijital oyunlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 9 ay süren bir çalışma yürüttüklerini belirten Gün, "Bizim kamu olarak ilk düsturumuz yerli bir uygulama yapmaktı ama bu yerli uygulamanın sadece Türkiye'de kalacağı ama PEGI'nin (Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) altına Türkiye'ye uygun ek bir 'case' açılırsa daha verimli olacağı noktasında ciddi görüşler oldu. Şu an bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor (A HABER ARŞİV)

13 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA AKILLI TELEFON YASAĞI

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sanır getirme yönünde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı. Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Bu sırada Daire Başkanı Şirnevai "TBMM Çocuk Hakları Komisyonu'nyla bunu çalışıyoruz" diye konuştu.

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor (A HABER ARŞİV)

HABERLEŞME AMAÇLI TUŞLU TELEFON KULLANSINLAR

Prof. Dr. Dilci de "Çocukta bir güvenlik zafiyeti ve sorunu varsa bu çocuklar için güvenlik ve haberleşme amaçlı tuşlu telefonlar kullanılsın" önerisini yaptı.

13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor (A HABER ARŞİV)

ÖRNEKLER İNCELENDİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini incelediği ortaya çıktı.

Daire Başkanı Şirnevai'nin verdiği bilgiye göre dünya örneklerinden bazıları şöyle:

*Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Çin'de ayrıca saat 22.00-06.00 arasında mobil cihazlara giriş ve internet erişimi de yasak.

* ABD'de bazı eyaletlerde 14 yaş altındakilere sosyal medya kullanımının yasaklandığı yasa onaylandı. 2025'ten itibaren geçerli olacak.

* Fransa'da 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya girmesi için ebeveyn iznine bağlı.

* Güney Kore'de 16 yaş altındaki çocuklar için gece 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak.

* İngiltere'de 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.

* Rusya'da 13 yaş altındakilerin çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlı.

* İtalya'da 14 yaş altındakilerin cep telefonu sahibi olması ve 16 yaş altındakilerin sosyal mecralarda profil açması yasak.

* Avustralya'da 14 yaş altı için sosyal medya yasağı var.Yasağa uymayanlara ciddi cezalar, yaptırımlar uygulanıyor. 16 yaş için yasa çalışması yapılıyor.

* Yunanistan çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili çalışma yürütüyor.

* İrlanda'da da 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor.