Sosyal medyaya dijital kimlik! İşte çocukları korumak için hazırlanan plan

Devlet çocuklar için harekete geçiyor (AA)

SOSYAL RİSK HARİTASI



81 il ve 922 ilçemizde, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirlemek için hane bazlı bir erken müdahale sistemi oluşturuyoruz. Oluşturacağımız sosyal risk haritaları sayesinde koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirecek, vakalar ortaya çıkmadan müdahale edebileceğiz.

ALO 183/ALO 112



Ülkemizin en ücra köşesinden kolaylıkla erişilebilen 112 Acil Çağrı Merkezi ile ALO 183 hattımızı uyumlu hâle getiriyoruz. Bir vatandaşımız şiddet vakası nedeniyle 112'ye başvurduğunda, bakanlığımız anında haberdar olacak ve böylece şiddet vakasına daha hızlı müdahil olacağız.

PROFİL ÇALIŞMASI



Şiddet döngüsünün kırılması ve kök nedenlerinin anlaşılmasında faillerin rehabilitasyonu kritik bir role sahip. "Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modeli" çalışmamız devam ediyor. Projeyle farklı şiddet uygulayan profilleri belirleyecek, önleyici tedbirler alacağız. Öfke kontrolü, çatışma çözümü gibi...

KADIN KONUKEVLERİ



149 kadın konukeviyle şiddet mağduru kadınlara destek oluyoruz. Kadınların ve çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, 15 ilde 17 kadın konukevini ihtisaslaştırdık. Belediyelerimizi de kadın konukevlerinin sayısını artırmaya çağırıyorum.

EVLİLİK KREDİSİ



Sn. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Aile ve Gençlik Fonu'nu 6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ilimizde pilot olarak başlatmıştık. Doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'yi de dahil ederek proje alanını genişlettik. Bugüne kadar 5 bin 350 çiftimize 802 milyon lira kredi açtık. 12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

AİLE REHBERİ



Pilot illerde başlattığımız uygulama ile talep eden her ailenin bir "aile rehberi" olacak. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimize hızlı ve kolayca erişebilecek.