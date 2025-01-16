Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! Adana’daki katliamla ilgili detaylar kan dondurdu | Oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA KARISINI BOĞDU Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Kendi ailesinden 5 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren polis memuru Tehçi'nin 2017 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde görev esnasında yol kenarında yaralı güvercin bulduğu ve onu ekip aracına alıp polis merkezine getirerek tedavi ettiği ortaya çıktı.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

"VİCDANEN ÇOK RAHATLADIM" DEMİŞ

Mehmet Tehçi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Onu incitmeden içeriye aldım. Karnını doyurduktan sonra kanadından yaralı olduğunu gördük. Antibiyotik krem ile yaklaşık 10 dakika ovaladıktan sonra güvercin kendine gelmeye başladı. Yaklaşık yarım saatten sonra güvercinin polis merkezinin yanında bir ağacın üzerine bıraktık. Oradan da uçtu. Vicdanen çok rahatladım" diye konuşmuştu.