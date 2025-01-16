Haberler Tıkla Haberleri Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! Adana’daki katliamla ilgili detaylar kan dondurdu | Oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! Adana’daki katliamla ilgili detaylar kan dondurdu | Oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı

Mersin'de oğlunun intiharından eşini ve ailesini sorumlu tutan polis memuru Mehmet Tehçi, dün (15 Ocak Çarşamba) eşini, eşinin anne-babası ve kardeşi ile halasını öldürdü. Tehçi'nin karısını oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenilirken, oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 13:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 13:36
ABONE OL
Şehir şehir gezip ailesini katletmişti! Adana’daki katliamla ilgili detaylar kan dondurdu | Oğlunun neden intihar ettiği ortaya çıktı
ADANA VE MERSİN'DE AİLE KATLİAMI: 5 ÖLÜ!

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi (44), dün önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37) evinde boğarak öldürmüştü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

Ardından Adana'ya gelerek kayınbabası Yusuf (66), kaynanası Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da etüt merkezinde matematik öğretmeni olan kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürmüş, ormanlık alana atmıştı.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

OĞLU ARKADAŞI ÖLÜNCE İNTİHAR ETMİŞ
Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının beylik tabancasıyla intihar ettiği öğrenildi.

Çocuğun çok yakın bir erkek arkadaşının hayatını kaybettiği, bu nedenle bunalıma girip psikolojisinin bozulduğu ve intihar ettiği öne sürüldü.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

OĞLUNUN İNTİHAR ETTİĞİ ODADA KARISINI BOĞDU
Polis memuru Tehçi'nin karısını dün sabah oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. Tehçi'nin eşini boğarak öldürürken neden oğlunun intihar ettiği odayı seçtiği polis tarafından da araştırılıyor.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

SORGUSU SÜRÜYOR
Eşi Ferdane Tehçi'yi boğarak, Adana'da kayınbabası Yusuf, kayınvalidesi Hüsne, halası Semiha Tehçi'yi bıçaklayarak, kayınbiraderi İsmail Tehci'yi tabancayla öldüren katil polis memuru Mehmet Tehçi'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

CENAZELER OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan hayatlarını kaybeden 5 kişi Osmaniye'nin Tehçi köyünde toprağa verilecek.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

Kendi ailesinden 5 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren polis memuru Tehçi'nin 2017 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde görev esnasında yol kenarında yaralı güvercin bulduğu ve onu ekip aracına alıp polis merkezine getirerek tedavi ettiği ortaya çıktı.

Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)Mehmet Tehçi Adana ve Mersin'de ailesinden 5 kişiyi öldürdü (İHA)

"VİCDANEN ÇOK RAHATLADIM" DEMİŞ
Mehmet Tehçi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Onu incitmeden içeriye aldım. Karnını doyurduktan sonra kanadından yaralı olduğunu gördük. Antibiyotik krem ile yaklaşık 10 dakika ovaladıktan sonra güvercin kendine gelmeye başladı. Yaklaşık yarım saatten sonra güvercinin polis merkezinin yanında bir ağacın üzerine bıraktık. Oradan da uçtu. Vicdanen çok rahatladım" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA