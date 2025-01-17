Başka Bir Gün yakında atv’de! İlk tanıtımı yayınlandı

Kadrosunda Salih Bademci, Ezgi Mola, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı’nın yer aldığı Başka Bir Gün adlı dizi hikayesiyle dikkat çekti. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi yakında atv’de ekranlara gelecek. ‘Başka Bir Gün’ isimli yeni dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN İLK TANITIMI YAYINLANDI! Yakında Ay Yapım imzasıyla atv'de izleyicilerle buluşacak, BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Başka Bir Gün adlı dizi yakında atv'de! Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturan dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.