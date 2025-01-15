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Adana'da vahşet! 3 kişinin boğazları kesilmiş halde cesetleri bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir evde Yusuf Techi (64) ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:21
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Adana’da vahşet! 3 kişinin boğazları kesilmiş halde cesetleri bulundu

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.

Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)

Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)

Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)

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