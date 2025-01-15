Adana’da vahşet! 3 kişinin boğazları kesilmiş halde cesetleri bulundu

Adana'da evde 3 kişinin boğazları kesilmiş cesetleri bulundu! (DHA)

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı.