Afyonkarahisar’daki sarı serum faciasında gelişme! Özel poliklinik mühürlendi

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay sarı serum sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği özel poliklinik, Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

GRİP ŞİKAYETİYLE GİTTİ CANINDAN OLDU

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.