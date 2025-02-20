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Afyonkarahisar'daki sarı serum faciasında gelişme! Özel poliklinik mühürlendi

Geçtiğimiz ay Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki adamın sarı ser sonrası hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanlığı şikayetler sonrası söz konusu özel polikliniği kapatma kararı aldı. Bakanlığın kararı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından özel poliklinik mühürlendi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 20:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:31
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Afyonkarahisar’daki sarı serum faciasında gelişme! Özel poliklinik mühürlendi

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay sarı serum sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği özel poliklinik, Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

GRİP ŞİKAYETİYLE GİTTİ CANINDAN OLDU

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.

Sarı serumdan 1 kişinin hayatını kaybettiği poliklinik kapatıldı | Fotoğraf-İHASarı serumdan 1 kişinin hayatını kaybettiği poliklinik kapatıldı | Fotoğraf-İHA

O ÖZEL POLİKLİNİĞE MÜHÜR

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gelen şikayetleri inceleyen Sağlık Bakanlığı, söz konusu poliklinikle ilgili kapatma kararı aldı. Karar sonrası harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri polikliniğin kapısını mühürleyerek, faaliyetlerine son verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

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