İkinci el araç satışında yeni dönem! Otomobilini ilana koyacaklar dikkat

Hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi ile de araç alım satımında dolandırıcılıkların önüne geçildi. (A Haber arşiv)

Sektör yetkilisi yeni sistemin usulsüzlüklerin tespitinde çok önemli olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Yetki işleminin öncesinde doğrulanmış ilan uygulaması geçtiğimiz yıl hayata geçirilmişti. Otomobil satıcıları da dahil olmak üzere e-ilan platformları üzerinde oluşturulan hesap ve ilanlardan önce e-Devlet üzerinden vatandaşlık numarası doğrulanması yaklaşık 1 yıldır uygulanan bir uygulama. Yetki işlemi ise işlemleri çok daha detaylı şekilde takip edebilmek için önemli."

Güvenli ödeme sisteminin de dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için uygulandığını belirten Ertemel, "Tüm bu uygulamaların yanında güvenli ödeme sisteminin de hayata geçirilmesi ile birlikte, sahte ilan, kapora dolandırıcılığı ya da kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak adlandırılan dolandırıcılıklar gibi hadiseler neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Özetle yeni uygulamaların kullanıcılar için çok daha güvenli bir alışveriş ortamı yarattığını ve geçmişteki olumsuzlukların ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Kimlik doğrulama ile birlikte ilan güvenliği, yetkilendirme ile de usulsüzlük ya da kayıt dışı ticaret gibi olumsuzlukların önüne geçilmesinde istikrar sağlanacaktır. Bizlerin de sektör temsilcileri olarak, sektörümüzün kalite standartlarını yükseltmek adına görüş ve önerilerimizle destek verdiğimiz uygulamalardır. Dolayısıyla sektörümüzdeki şeffaflık, güvenli ticaret, kalite standartları ve kullanıcıların bakış açılarına olumlu yansıyacağını düşündüğümüz faydalı uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.