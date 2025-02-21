İkinci el araç satışında yeni dönem! Otomobilini ilana koyacaklar dikkat

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye soktu. Yeni sisteme göre göre online platformlarda araç satışı için ilan verecek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Yani bir başka deyişle konut ilanlarında uygulanan düzenleme araç ilanları için de geçerli olacak.
YENİ SİSTEMİN AMACI NE?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sistemin detaylarını anlattı. Ertemel, "Geçtiğimiz yıl ilan doğrulama ile ilk adımı atılan EİDS uygulamaları önce emlakta, akabinde ise 1 Nisan itibarıyla yetki verme işleminin hayata geçirilmesi ile birlikte otomotivde de yürürlüğe giriyor. Yeni uygulamaya göre araç sahibi otomobilini 1. dereceden akrabası olan kişiler hariç farklı bir kişi ya da kuruluşun satmasını istiyorsa önce e-Devlet üzerinden yetki verecek. Dolayısıyla yıllık ilan verme sayısı, araçların kimlere ait olduğu gibi detaylı tüm bilgiler kayıt altına alınarak kanun ve yönetmeliklere aykırı hususlar çok daha hızlı tespit edilebilecek. Yeni uygulama ile birlikte sahte ilanların önüne geçilmesi başta olmak üzere, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil satışlarının da tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor." dedi.
Milliyet'in haberine göre sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin de bilgi veren uzman isim, "Sistemin nasıl işleyeceğine dair örnek vermek gerekirse ruhsat sahibi aracını ilan vermesini istediği yetki belgeli kuruluşa kendi e-Devlet hesabı üzerinden yetki verecek. Yeni oluşturulan EİDS ekranı üzerinden araç plakası seçilerek, aracı ilana koyacak firmanın yetki belgesi numarası girilecek ve yetki işlemi tamamlanacak." ifadelerini kullandı.
Sektör yetkilisi yeni sistemin usulsüzlüklerin tespitinde çok önemli olduğunu vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Yetki işleminin öncesinde doğrulanmış ilan uygulaması geçtiğimiz yıl hayata geçirilmişti. Otomobil satıcıları da dahil olmak üzere e-ilan platformları üzerinde oluşturulan hesap ve ilanlardan önce e-Devlet üzerinden vatandaşlık numarası doğrulanması yaklaşık 1 yıldır uygulanan bir uygulama. Yetki işlemi ise işlemleri çok daha detaylı şekilde takip edebilmek için önemli."
Güvenli ödeme sisteminin de dolandırıcılıkların önüne geçebilmek için uygulandığını belirten Ertemel, "Tüm bu uygulamaların yanında güvenli ödeme sisteminin de hayata geçirilmesi ile birlikte, sahte ilan, kapora dolandırıcılığı ya da kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak adlandırılan dolandırıcılıklar gibi hadiseler neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Özetle yeni uygulamaların kullanıcılar için çok daha güvenli bir alışveriş ortamı yarattığını ve geçmişteki olumsuzlukların ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Kimlik doğrulama ile birlikte ilan güvenliği, yetkilendirme ile de usulsüzlük ya da kayıt dışı ticaret gibi olumsuzlukların önüne geçilmesinde istikrar sağlanacaktır. Bizlerin de sektör temsilcileri olarak, sektörümüzün kalite standartlarını yükseltmek adına görüş ve önerilerimizle destek verdiğimiz uygulamalardır. Dolayısıyla sektörümüzdeki şeffaflık, güvenli ticaret, kalite standartları ve kullanıcıların bakış açılarına olumlu yansıyacağını düşündüğümüz faydalı uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK?
İkinci el araç piyasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan uzman isim, "2025 yılı için net bir öngörüde bulunmak oldukça zor. Bu yıl piyasanın seyrini belirleyecek farklı değişkenler söz konusu. Senaryolara göre markaların fiyatlama stratejileri, faiz seviyeleri, döviz ve krediye erişimi belirleyen parametreler gibi değişkenler seyri belirleyecek. Eğer faiz oranları arzu edilen seviyelere gelirse talep yükselecektir. Markalar yükselen talebe rağmen sıfır satış adetlerini koruma gayretiyle mevcut fiyatları koruduğu taktirde ikinci el de sabit seyrini koruyacaktır. Ancak düşük faizle beraber yükselen talep, döviz kuru ya da maliyetler sebebiyle rakamlarda artış görülürse, ikinci elde de paralel yükselişler görebiliriz." ifadelerini kullandı.