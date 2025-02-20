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Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha! Konya'da köfte ve kebaptan domuz eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Köfteci Yusuf'un ardından bir ilimizde daha domuz eti skandalı yaşandı. Bakanlığın açıkladığı listede Konya'da bulunan Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranın kebağ ve köftesinde domuz etine rastlandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:28
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Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha! Konya’da köfte ve kebaptan domuz eti çıktı

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerini ifşalamaya devam ediyor (AA)Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerini ifşalamaya devam ediyor (AA)

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etti.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı.

Bakanlığın bugün açıkladığı listede Konya'da faaliyet gösteren Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranda satılan kebap ve köftelerinde domuz eti tespit edildi.

Bağdat Baharat hileli ürünler listesinde yer aldıBağdat Baharat hileli ürünler listesinde yer aldı

BAĞDAT BAHARATLARI LİSTEDE

Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı. Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edildi.

Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda gıda boyasıSüzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda gıda boyası

POŞET ÇAYA GIDA BOYASI

Öte yandan Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listeyi ikiye ayrıldıTaklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listeyi ikiye ayrıldı

BAKANLIK LİSTEYİ İKİYE BÖLDÜ!

Bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme bölerek vatandaşlarla paylaşmaya başladı.

Bakanlığın paylaştığı listede Taklit ve Tağşiş-1 listesinde "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması. Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb." gibi ürünlerin paylaşıldığı belirtildi.

Taklit ve Tağşiş-2 listesinde de "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb." olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellediTarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellediTarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellediTarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi

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