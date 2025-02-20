Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha! Konya’da köfte ve kebaptan domuz eti çıktı

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etti.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA
Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı.
Bakanlığın bugün açıkladığı listede Konya'da faaliyet gösteren Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranda satılan kebap ve köftelerinde domuz eti tespit edildi.
BAĞDAT BAHARATLARI LİSTEDE
Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı. Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edildi.
POŞET ÇAYA GIDA BOYASI
Öte yandan Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.
BAKANLIK LİSTEYİ İKİYE BÖLDÜ!
Bakanlık, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini iki bölüme bölerek vatandaşlarla paylaşmaya başladı.
Bakanlığın paylaştığı listede Taklit ve Tağşiş-1 listesinde "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması. Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb." gibi ürünlerin paylaşıldığı belirtildi.
Taklit ve Tağşiş-2 listesinde de "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb." olduğu açıklandı.