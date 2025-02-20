Köfteci Yusuf’un ardından bir domuz eti skandalı daha! Konya’da köfte ve kebaptan domuz eti çıktı

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerini ifşalamaya devam ediyor (AA)

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünler "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etti.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı.