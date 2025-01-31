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Çağlayan'da CHP tiyatrosu! Kamerayı gören şova başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadesi alındı. Adliye önünde toplanan CHP’liler önce polise saldırdı ardından canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:59
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Çağlayan’da CHP tiyatrosu! Kamerayı gören şova başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.

CHP'Lİ İSİMLERDEN TİYATRO

İBB Başkanı İmamoğlu için çok sayıda CHP'li İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kameraları görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptılar (Ekran görüntüsü)Kameraları görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptılar (Ekran görüntüsü)

İBB Başkanı İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi'ne toplanan CHP'liler ise adeta tiyatroya soyundu.

ÇAĞLAYAN'DA CHP TİYATROSU!

Önce polislerin güvenlik önlemlerini yıkmaya çalışan CHP'liler saldırı anlarından sonra ise canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı.

CHP’li Veli Ağbaba Halk TV kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı (Ekran görüntüsü)CHP’li Veli Ağbaba Halk TV kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı (Ekran görüntüsü)

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, kendine röportaj için gelen Halk TV kameralarını görünce biber gazından etkinlemiş gibi elini ağzına götürdü.

CHP’liler Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırdı (Ekran görüntüsü)CHP’liler Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırdı (Ekran görüntüsü)

POLİSE SALDIRDILAR
İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi.

Bu sırada görevlilerle CHP'li kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. CHP'li grup taşkınlık çıkardı, polislere saldırdı.

CHP’lilerden adliye önünde karışıklık çıkarma çabasıCHP’lilerden adliye önünde karışıklık çıkarma çabası CHP'LİLERDEN ADLİYE ÖNÜNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMA ÇABASI

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