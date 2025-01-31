Çağlayan'da CHP tiyatrosu! Kamerayı gören şova başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadesi alındı. Adliye önünde toplanan CHP’liler önce polise saldırdı ardından canlı yayın kameralarını görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:59 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.

CHP'Lİ İSİMLERDEN TİYATRO İBB Başkanı İmamoğlu için çok sayıda CHP'li İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı. Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.