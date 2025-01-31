Antalya’da 6 milyar dolarlık arazi davası! Mahkemeden yeni karar

Antalya kent merkezinde değeri 6 milyar doları aşan 4 bin dönüme yakın arazinin 3'te 1 hisse sahibi Arap Süleyman'ın kızları olduğu belirlenen Havva ve Ayşe'nin mirasçılarının, mirasçı listesinin yeniden belirlenmesine yönelik talebinin reddedilmesine ilişkin karar, üst mahkemece bozuldu.

Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönüm araziyle ilgili Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara yönelik arazi tespiti yaptı.

SAHTE EVRAKLA SAHTE MİRASÇILAR OLUŞTURULMUŞ

2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerin 3 hissedarından Arap Süleyman'ın mirasçılarından; sahte evrakla listeden çıkartılan Balbeyli Havva ile Ayşe isimli kızları olduğu ortaya çıktı. Arap Süleyman'ın kızı Ayşe'nin mirasçılarının araştırmaları neticesinde, bu koldan gelenlerin mirasçı listesinde olmadığı, ayrıca Havva isimli kızı yerine evrakta sahtecilik yapılarak başka bir Havva'nın gösterildiği ve sahte mirasçılar oluşturulduğu belirlendi. Tarafların avukatları, Balbeyli Havva ile Ayşe yönünden Antalya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 1992'de alınan kararın yenilenmesine yönelik Antalya Kadastro Mahkemesi'ne başvurdu. Antalya Kadastro Mahkemesi, bu talebi reddetti.