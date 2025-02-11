Valilikten açıklama bekleniyor! İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? Mesai saatleri değişecek mi?

İstanbul’da kar yağışı birçok bölgede etkisini gösterdi. Gece saatlerinde havanın soğumasıyla çatı ve yollar beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt’ta eğitime bir gün ara verildi. Peki mesai saatlerinde değişiklik olacak mı? Yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:24 PAYLAŞ ABONE OL

Sabah saatlerinde sulu karla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Uzun süredir beklenen kar yağışı vatandaşları sevindirirken, trafikte aksamalara neden oldu. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde sürücüler ilerlemekte zorlandı. Meteorolojiye gör, kar yağışı Çarşamba öğle saatine kadar sürecek. Sıcaklık ise 2-4 derece arasında olacak. İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ? VALİLİKTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR! İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği ve mesai saatlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı. Kamuoyu, valilikten gelecek duyuruyu bekliyor.

A Haber Foto Arşiv OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Gelen son bilgilere göre, Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi.