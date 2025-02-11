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Valilikten açıklama bekleniyor! İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? Mesai saatleri değişecek mi?

İstanbul’da kar yağışı birçok bölgede etkisini gösterdi. Gece saatlerinde havanın soğumasıyla çatı ve yollar beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt’ta eğitime bir gün ara verildi. Peki mesai saatlerinde değişiklik olacak mı? Yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:24
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Valilikten açıklama bekleniyor! İstanbul genelinde okullar tatil olacak mı? Mesai saatleri değişecek mi?

Sabah saatlerinde sulu karla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde kara dönüştü. Uzun süredir beklenen kar yağışı vatandaşları sevindirirken, trafikte aksamalara neden oldu. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde sürücüler ilerlemekte zorlandı. Meteorolojiye gör, kar yağışı Çarşamba öğle saatine kadar sürecek. Sıcaklık ise 2-4 derece arasında olacak.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği ve mesai saatlerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı. Kamuoyu, valilikten gelecek duyuruyu bekliyor.

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OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, eğitimde aksamalara neden oldu. Gelen son bilgilere göre, Arnavutköy, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi.

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MESAİ SAATLERİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, mesai saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, "Mesai saatleri öne çekilecek mi?" sorusunun yanıtını beklerken, İstanbul Valiliği konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yetkililerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

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İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda yoğunlaşan yağış, yüksek kesimlerde kar kalınlığını artırırken, şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

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Trafikte Aksamalar Yaşanıyor

Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bağcılar gibi ilçelerde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanırken, özel araçlarıyla yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı belirgin şekilde arttı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyunca devam edeceğini ve akşam saatlerinde daha da şiddetleneceğini öngörüyor.

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Valilik ve AKOM'dan Kritik Uyarılar

İstanbul Valiliği, kar yağışının etkisini artıracağına yönelik yapılan tahminleri doğrulayarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunarak, acil durumlar için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ekstra dikkatli olunması gerektiği ifade edilirken, toplu taşıma kullanımının tercih edilmesi önerildi.

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