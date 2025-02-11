Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün? Berat Gecesi orucu sevabı ve fazileti

Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan özel bir gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, af, merhamet ve mağfiret dilekleriyle dolu bir fırsat sunar. Müslümanlar bu geceyi dua, namaz ve diğer ibadetlerle ihya etmeyi hedeflerken, Berat Kandili orucu hakkında da sorular sorulmaktadır. Peki Berat Kandili'nde oruç tutulur mu ve nasıl tutulur?
Berat Kandili'nde Oruç Tutulur Mu?
Berat Kandili, İslam'ın önemli gecelerinden biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadislerine göre, bu özel gecede ibadet etmek ve gündüzünde oruç tutmak faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz, "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). buyurmuştur.
Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur'ân'ın bana vahyedildiği- gündür." (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin." Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder," buyurmuştur.
2025 Yılında Berat Kandili Ne Zaman İdrak Edilecek?
2025 yılı için Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece, Müslümanlar için af, mağfiret ve dua gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, dini anlamı itibariyle büyük bir öneme sahiptir.
Kandil Orucu Ne Zaman Tutulur?
Kandil orucu, özellikle Berat Kandili gibi mübarek günlerde tutulması tavsiye edilen nafile oruçlardan biridir. İslam'da bir takvim günü, güneşin batışıyla başlar ve ertesi gün yine güneşin batışıyla sonlanır. Yani, bir önceki gün akşamından itibaren yeni bir gün başlar. Bu kural, kandil geceleri için de geçerlidir.
Örneğin, Ramazan ayı, Şaban ayının son gününün akşamı güneşin batışıyla başlar ve teravih namazı kılınır. Aynı şekilde, bayram da arefe gününü bayrama bağlayan gecede, akşam vaktinden itibaren başlar. Berat Kandili orucu da, o geceden sonra gelen gündüz tutulmalıdır. Ancak, geleneksel olarak, kandil gecesi ile birlikte bir önceki gün de oruçla geçirilmesi mümkündür.