Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün? Berat Gecesi orucu sevabı ve fazileti

Berat Kandili , İslam dünyasında Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan özel bir gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, af, merhamet ve mağfiret dilekleriyle dolu bir fırsat sunar. Müslümanlar bu geceyi dua, namaz ve diğer ibadetlerle ihya etmeyi hedeflerken, Berat Kandili orucu hakkında da sorular sorulmaktadır. Peki Berat Kandili'nde oruç tutulur mu ve nasıl tutulur?

A Haber foto arşiv

Berat Kandili'nde Oruç Tutulur Mu?

Berat Kandili, İslam'ın önemli gecelerinden biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in hadislerine göre, bu özel gecede ibadet etmek ve gündüzünde oruç tutmak faziletli kabul edilir. Peygamber Efendimiz, "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). buyurmuştur.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur'ân'ın bana vahyedildiği- gündür." (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.