Berat Kandili’nin önemi: Levh-i Mahfuz ve İNZAL nedir, ne anlama gelir? Berat Gecesi ne oldu?

Bugün Berat Kandili, mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 14. gününü 15'ine bağlayan geceyi işaret eder. Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan bu gece, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği mübarek bir zaman dilimidir.

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Berat Kandili'nde Neler Oldu?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği gecedir. Bu indiriliş, "inzal" olarak adlandırılır. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an, Hz. Muhammed'e parça parça indirilmeye başlanmıştır ve bu duruma "tenzil" denir. Hazreti Muhammed'in Berat Gecesi ile ilgili şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' şeklinde buyurur."