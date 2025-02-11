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Öğrenciler tatil haberini kar topu oynayarak kutladı

Öğrenciler tatil haberini kar topu oynayarak kutladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 11:56
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Avcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'de okullar tatil edildi. Arnavutköy'de kar yağışı sırasında okulda olan çocuklar, tatil haberini coşkuyla karşıladı. Kaymakamlığın kararı sonrası okuldan çıkan çocuklar, kar topu oynayarak eğlenceli görüntüler oluşturdu. O anlar kameraya yansıdı.
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Öğrenciler tatil haberini kar topu oynayarak kutladı
Öğrenciler tatili kar topu oynayarak kutladı
Öğrenciler tatili kar topu oynayarak kutladı
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