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Hakkari'de başıboş sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti

Başıboş köpek sorunu her geçen gün vatandaşları tehlikeye atmaya devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaşındaki Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İşte detaylar....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2025 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 17:48
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Hakkari’de başıboş sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti

Her geçen gün artan başıboş köpek sorunu minik bedenlere kabusu yaşatmaya devam ediyor. Son örneği ise Hakkari'den geldi.

Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

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