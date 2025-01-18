Hakkari’de başıboş sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki Eslem hayatını kaybetti

Her geçen gün artan başıboş köpek sorunu minik bedenlere kabusu yaşatmaya devam ediyor. Son örneği ise Hakkari'den geldi.

Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.