Ankara'da sokak köpeği dehşeti! Çocuğa saldırdı | Vatandaş isyan etti: Çözüm bulun

Ankara'nın Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Yenimahalle'de okuldan çıkan Hayrettin G. (13) boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YETKİLİLERE SESLENDİLER: ÇÖZÜM BULUNSUN
Hayrettin G. buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.
Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.