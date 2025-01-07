Haberler Tıkla Haberleri Ankara'da sokak köpeği dehşeti! Çocuğa saldırdı | Vatandaş isyan etti: Çözüm bulun

Ankara'da sokak köpeği dehşeti! Çocuğa saldırdı | Vatandaş isyan etti: Çözüm bulun

Son dönemlerde sık sık yaşanan sokak köpeği saldırılarına bir yenisi de Ankara'da yaşandı. Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Görgü tanıkları ise köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu sandıklarını ancak çocuğu fark edip hemen müdahale ettiklerini belirterek bu duruma yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 18:28 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:37
ABONE OL
ANKARA’DA SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ!

Ankara'nın Haymana ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yenimahalle'de okuldan çıkan Hayrettin G. (13) boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin uzaklaştırılmasının ardından yaralı çocuk, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YETKİLİLERE SESLENDİLER: ÇÖZÜM BULUNSUN

Hayrettin G. buradaki ilk müdahalesinin ardından kent merkezine sevk edildi.

Görgü tanıkları, köpeklerin birbirleriyle boğuştuğunu düşündüklerini ancak sesler üzerine çocuğa saldırdıklarını fark edip duruma müdahale ettiklerini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA