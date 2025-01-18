Ahlaksız paylaşım yapan sosyal medya fenomeni tutuklandı

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Azra V . ve eşi Pedram V., Onlyfans isimli yasaklı sitede pornografik içerikler ürettikleri, bu içerikleri para karşılığında sattıkları ortaya çıktı.

(Foto: ahaber.com.tr)

Genç kız sosyal medya üzerinden yaptığı müstehcen içerikli paylaşımlarda 24 saat içinde 100 farklı erkekle birlikte olacağına dair paylaşımlar yapmıştı. Yapılan paylaşım üzerine gelen ihbar doğrultusundan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. 5 adet suç kaydı bulunan Azra V. isimli genç kız ve 3 suç kaydı bulunan eşi Pedram V. gözaltına aldı. Gözaltı esnasına Azra V'nin polise zorluk çıkardığı öğrenildi.