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Bursa'da vahşet! Ormanda yakılmış halde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık’tan acı haber geldi. Karabıyık, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:16
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Bursa’da vahşet! Ormanda yakılmış halde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Mehmet KarabıyıkMehmet Karabıyık

Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu.

18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu

BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.

18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu

Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edidi. Gözaltına alınan Ö.Ö. (18) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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