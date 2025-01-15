Ankara'da sokak köpeği dehşeti: 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Ankara’da bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk, yüzünden, kalçasından, bacağı ve sırtından yaralandı. 4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Ata Elali de yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Olay, 9 Ocak günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Suriyeli Ata Elali, sokakta oyun oynadığı sırada boşıboş köpeğin saldırısına uğradı.
4 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ
Ailesinin ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü. Derin ısırıklar nedeniyle yüzünde, kalçasında, bacağında ve sırtında parçalanmalar olan çocuk, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
Psikolojik olarak saldırıdan olumsuz etkilenen çocuğun tedavisinin süreceği öğrenildi.
"HER YERİNİ ISIRMIŞTI"
Kardeşini o şekilde görünce endişelendiğini belirten abla Eye Elali, "Amcama giderken gördüm. Köpeği görünce hemen yardıma gittim, her yerini ısırmıştı. Hastaneye kaldırıldı, 4 gün hastanede kaldı. Dün taburcu oldu. Evimize yakın bir yerde oldu olay" diye konuştu.
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