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Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Eslem Teker için Bakan İbrahim Yumaklı'dan flaş açıklama

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 14:25 Güncelleme: 19.01.2025 14:26
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Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Eslem Teker için Bakan İbrahim Yumaklı’dan flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'le ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker'in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı." dedi.

Bakan Yumaklı, Eslem Teker'in öldüğü olayla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı (DHA)Bakan Yumaklı, Eslem Teker'in öldüğü olayla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı (DHA)

"GEREKLİ CEZAİ VE HUKUKİ TAKİP TİTİZLİKLE YAPILACAK"
Yumaklı, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır. Eslem kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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