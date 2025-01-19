Sokak köpeklerinin saldırısında ölen Eslem Teker için Bakan İbrahim Yumaklı’dan flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de Eslem Teker'in (12) köpek saldırısında yaşamını yitirmesine ilişkin, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da henüz 12 yaşındaki kız çocuğumuz Eslem Teker'in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı." dedi.